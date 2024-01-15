摩根士丹利推介 14厘高息板塊

中國經濟持續復甦及美國聯儲局開始轉向減息，是2024年中港股市2大憧憬，券商亦圍繞兩大主題部署2024年策略。摩根士丹利發表2024年電訊股展望，看好板塊價值受惠上述因素而獲重估，同時板塊的超高股息率對比外圍息口見頂，回報更為吸引。

展望2024年，摩根士丹利保持對中資電訊股的正面看法，預計三大運營商的健康增長在2024年將持續，服務收入按年增長6.3%，淨利潤按年增長7.7%。該行認為行業競爭格局趨穩、監管環境保友善、內地持續的5G升級、以及在工業互聯網業務的強勁市場份額增長，將推動板塊緩解宏觀經濟壓力並維持增長彈性。

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另外，隨著內地5G投資高峰期的結束，盡管未來仍要投資到數據中心、雲等領域，摩根士丹利看好電訊商整體的資本支出佔服務收入的百分比應該繼續改善。從而推動自由現金流的改善和股東回報的提高。

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板塊首選......

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