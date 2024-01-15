歐元逐步邁向1.12

歐央行行長拉加德指，區內通脹以至息率很大機會已見頂。但對於通脹而言，料2024年仍很大機會於2.5%至3%間水平徘徊，難大幅回落。另揚言在5月首季度工資增長數據未公布前，認為該行會減息是不切實際想法。

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