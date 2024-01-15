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英鎊看淡目標1.25

財金專欄 2024/01/15

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英國2023年11月GDP按年只微增0.2%。從2019年至今，英經濟累積升幅更只有2.5%，英經濟弱是不爭事實。本周英國將有兩項重要數字公布，包括2023年12月通脹率及零售銷售。市場最關注是通脹率

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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