英鎊看淡目標1.25

英國2023年11月GDP按年只微增0.2%。從2019年至今，英經濟累積升幅更只有2.5%，英經濟弱是不爭事實。本周英國將有兩項重要數字公布，包括2023年12月通脹率及零售銷售。市場最關注是通脹率

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