英鎊看淡目標1.25 財金專欄 2024/01/15 分享： 分享： 英國2023年11月GDP按年只微增0.2%。從2019年至今，英經濟累積升幅更只有2.5%，英經濟弱是不爭事實。本周英國將有兩項重要數字公布，包括2023年12月通脹率及零售銷售。市場最關注是通脹率 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元反彈或已完結 今日 美元反彈或已完結 歐元逐步邁向1.12 今日 歐元逐步邁向1.12 日圓料上升目標141 今日 日圓料上升目標141 澳元目標維持69美仙 今日 澳元目標維持69美仙 紐元維持64美仙目標 今日 紐元維持64美仙目標 你可能感興趣 美元反彈或已完結 今日 01:00 美元反彈或已完結 歐元逐步邁向1.12 今日 01:00 歐元逐步邁向1.12 日圓料上升目標141 今日 01:00 日圓料上升目標141 最新專欄文章 美元反彈或已完結 今日 美元反彈或已完結 加元1.32至1.34上落 今日 加元1.32至1.34上落 紐元維持64美仙目標 今日 紐元維持64美仙目標 澳元目標維持69美仙 今日 澳元目標維持69美仙 日圓料上升目標141 今日 日圓料上升目標141 經濟 美元 指數 通脹 外滙 美滙指數 美滙 減息 歐元 英鎊