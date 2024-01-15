日圓料上升目標141 財金專欄 2024/01/15 分享： 分享： 美國2023年12月通脹雖高，但無阻市場對3月有70%減息機率預期，有關預期正支持日圓滙價。美國政府2024年有着高達約9萬億美元的龐大債券到期需掉期，這使聯儲局有壓力要盡早減息，以減輕其利息支出。似 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元反彈或已完結 今日 美元反彈或已完結 歐元逐步邁向1.12 今日 歐元逐步邁向1.12 英鎊看淡目標1.25 今日 英鎊看淡目標1.25 澳元目標維持69美仙 今日 澳元目標維持69美仙 紐元維持64美仙目標 今日 紐元維持64美仙目標 你可能感興趣 美元反彈或已完結 今日 01:00 美元反彈或已完結 歐元逐步邁向1.12 今日 01:00 歐元逐步邁向1.12 英鎊看淡目標1.25 今日 01:00 英鎊看淡目標1.25 最新專欄文章 美元反彈或已完結 今日 美元反彈或已完結 加元1.32至1.34上落 今日 加元1.32至1.34上落 紐元維持64美仙目標 今日 紐元維持64美仙目標 澳元目標維持69美仙 今日 澳元目標維持69美仙 英鎊看淡目標1.25 今日 英鎊看淡目標1.25 經濟 美元 指數 通脹 外滙 美滙指數 美滙 減息 歐元 英鎊