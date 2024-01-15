日圓料上升目標141

美國2023年12月通脹雖高，但無阻市場對3月有70%減息機率預期，有關預期正支持日圓滙價。美國政府2024年有着高達約9萬億美元的龐大債券到期需掉期，這使聯儲局有壓力要盡早減息，以減輕其利息支出。似

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