澳元目標維持69美仙

澳洲2023年12月年通脹率從11月的4.9%急降至4.3%水平，數字降低澳央行要進一步加息壓抑通脹需要。至於當地11月零售銷售增長強勁，按月增幅為兩年來最強，亦消除市場對澳央行減息猜測。現市場估計澳

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