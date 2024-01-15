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澳元目標維持69美仙

財金專欄 2024/01/15

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澳洲2023年12月年通脹率從11月的4.9%急降至4.3%水平，數字降低澳央行要進一步加息壓抑通脹需要。至於當地11月零售銷售增長強勁，按月增幅為兩年來最強，亦消除市場對澳央行減息猜測。現市場估計澳

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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