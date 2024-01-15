澳元目標維持69美仙 財金專欄 2024/01/15 分享： 分享： 澳洲2023年12月年通脹率從11月的4.9%急降至4.3%水平，數字降低澳央行要進一步加息壓抑通脹需要。至於當地11月零售銷售增長強勁，按月增幅為兩年來最強，亦消除市場對澳央行減息猜測。現市場估計澳 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元反彈或已完結 今日 美元反彈或已完結 歐元逐步邁向1.12 今日 歐元逐步邁向1.12 英鎊看淡目標1.25 今日 英鎊看淡目標1.25 日圓料上升目標141 今日 日圓料上升目標141 紐元維持64美仙目標 今日 紐元維持64美仙目標 你可能感興趣 美元反彈或已完結 今日 01:00 美元反彈或已完結 歐元逐步邁向1.12 今日 01:00 歐元逐步邁向1.12 英鎊看淡目標1.25 今日 01:00 英鎊看淡目標1.25 最新專欄文章 美元反彈或已完結 今日 美元反彈或已完結 加元1.32至1.34上落 今日 加元1.32至1.34上落 紐元維持64美仙目標 今日 紐元維持64美仙目標 日圓料上升目標141 今日 日圓料上升目標141 英鎊看淡目標1.25 今日 英鎊看淡目標1.25 經濟 美元 指數 通脹 外滙 美滙指數 美滙 減息 歐元 英鎊