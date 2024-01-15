紐元維持64美仙目標

國際奶價自去年8月中見底後展轉回升，至今已累積反彈22%。自2024年1月1日新西蘭奶類食品可零關稅進入中國龐大市場，對新西蘭經濟以至紐元前景同屬利好。本周中國將公布第四季GDP，而新西蘭將公布11月

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