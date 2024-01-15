紐元維持64美仙目標 財金專欄 2024/01/15 分享： 分享： 國際奶價自去年8月中見底後展轉回升，至今已累積反彈22%。自2024年1月1日新西蘭奶類食品可零關稅進入中國龐大市場，對新西蘭經濟以至紐元前景同屬利好。本周中國將公布第四季GDP，而新西蘭將公布11月 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元反彈或已完結 今日 美元反彈或已完結 歐元逐步邁向1.12 今日 歐元逐步邁向1.12 英鎊看淡目標1.25 今日 英鎊看淡目標1.25 日圓料上升目標141 今日 日圓料上升目標141 澳元目標維持69美仙 今日 澳元目標維持69美仙 你可能感興趣 美元反彈或已完結 今日 01:00 美元反彈或已完結 歐元逐步邁向1.12 今日 01:00 歐元逐步邁向1.12 英鎊看淡目標1.25 今日 01:00 英鎊看淡目標1.25 最新專欄文章 美元反彈或已完結 今日 美元反彈或已完結 加元1.32至1.34上落 今日 加元1.32至1.34上落 澳元目標維持69美仙 今日 澳元目標維持69美仙 日圓料上升目標141 今日 日圓料上升目標141 英鎊看淡目標1.25 今日 英鎊看淡目標1.25 經濟 美元 指數 通脹 外滙 美滙指數 美滙 減息 歐元 英鎊