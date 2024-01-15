加元1.32至1.34上落

加央行與聯儲局誰先減息，從本周加拿大公布兩個重磅數據或會有啟示。周二，加拿大將公布12月通脹率，周五將公布11月零售銷售。倘兩數字同見回落或會增強市場對加央行4月減息預期。另邊廂英美出兵也門，提防會把

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