加元1.32至1.34上落 財金專欄 2024/01/15 分享： 分享： 加央行與聯儲局誰先減息，從本周加拿大公布兩個重磅數據或會有啟示。周二，加拿大將公布12月通脹率，周五將公布11月零售銷售。倘兩數字同見回落或會增強市場對加央行4月減息預期。另邊廂英美出兵也門，提防會把 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元反彈或已完結 今日 美元反彈或已完結 歐元逐步邁向1.12 今日 歐元逐步邁向1.12 英鎊看淡目標1.25 今日 英鎊看淡目標1.25 日圓料上升目標141 今日 日圓料上升目標141 澳元目標維持69美仙 今日 澳元目標維持69美仙 你可能感興趣 美元反彈或已完結 今日 01:00 美元反彈或已完結 歐元逐步邁向1.12 今日 01:00 歐元逐步邁向1.12 英鎊看淡目標1.25 今日 01:00 英鎊看淡目標1.25 最新專欄文章 美元反彈或已完結 今日 美元反彈或已完結 紐元維持64美仙目標 今日 紐元維持64美仙目標 澳元目標維持69美仙 今日 澳元目標維持69美仙 日圓料上升目標141 今日 日圓料上升目標141 英鎊看淡目標1.25 今日 英鎊看淡目標1.25 經濟 美元 指數 通脹 外滙 美滙指數 美滙 減息 歐元 英鎊