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美元反彈或已完結

財金專欄 2024/01/15

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當美國通脹回升及就業強勁時，美滙仍難上破103指數點，或多少顯露出是次美元反彈完結。

面對美國2023年12月CPI年通脹率高企3.4%（前值3.1%），同月非農職位更強勁增加21.6萬，但這一切卻無阻

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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