美元反彈或已完結 財金專欄 2024/01/15 分享： 分享： 當美國通脹回升及就業強勁時，美滙仍難上破103指數點，或多少顯露出是次美元反彈完結。 面對美國2023年12月CPI年通脹率高企3.4%（前值3.1%），同月非農職位更強勁增加21.6萬，但這一切卻無阻 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元逐步邁向1.12 今日 歐元逐步邁向1.12 英鎊看淡目標1.25 今日 英鎊看淡目標1.25 日圓料上升目標141 今日 日圓料上升目標141 澳元目標維持69美仙 今日 澳元目標維持69美仙 紐元維持64美仙目標 今日 紐元維持64美仙目標 你可能感興趣 歐元逐步邁向1.12 今日 01:00 歐元逐步邁向1.12 英鎊看淡目標1.25 今日 01:00 英鎊看淡目標1.25 日圓料上升目標141 今日 01:00 日圓料上升目標141 最新專欄文章 加元1.32至1.34上落 今日 加元1.32至1.34上落 紐元維持64美仙目標 今日 紐元維持64美仙目標 澳元目標維持69美仙 今日 澳元目標維持69美仙 日圓料上升目標141 今日 日圓料上升目標141 英鎊看淡目標1.25 今日 英鎊看淡目標1.25 經濟 美元 指數 通脹 外滙 美滙指數 美滙 減息 歐元 英鎊