日圓看升1成 全賴央行收水 國際 22:10 2024/01/14 分享： 分享： 踏入2024年，日圓未有延續2023年最後兩個月反覆向上的趨勢，近期在143至146（每美元兌日圓）之間上落，重回大約一個月前的水平。不過，這無損各界對日圓升值的強烈憧憬，普遍預期今年升幅可達5%至10%。 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 美國大選堪憂慮 懶理特朗普勝負 2024/01/13 美國大選堪憂慮 懶理特朗普勝負 美防長秘密入院 引爆政治炸彈 2024/01/11 美防長秘密入院 引爆政治炸彈 波音事故不斷 動搖公眾信心 2024/01/10 波音事故不斷 動搖公眾信心 短劇平台進軍美國 憑「爽感」取勝 2024/01/10 短劇平台進軍美國 憑「爽感」取勝 比亞迪膺銷量一哥 掀電動車戰國時代 2024/01/05 比亞迪膺銷量一哥 掀電動車戰國時代 你可能感興趣 美國大選堪憂慮 懶理特朗普勝負 15:55 2024/01/13 美國大選堪憂慮 懶理特朗普勝負 美防長秘密入院 引爆政治炸彈 13:16 2024/01/11 美防長秘密入院 引爆政治炸彈 波音事故不斷 動搖公眾信心 07:31 2024/01/10 波音事故不斷 動搖公眾信心 最新專欄文章 美國大選堪憂慮 懶理特朗普勝負 2024/01/13 美國大選堪憂慮 懶理特朗普勝負 國金札記 - 美國大選堪憂慮 懶理特朗普勝負 2024/01/12 美國大選堪憂慮 懶理特朗普勝負 美防長秘密入院 引爆政治炸彈 2024/01/11 美防長秘密入院 引爆政治炸彈 國金札記 - 美防長秘密入院 引爆政治炸彈 2024/01/11 美防長秘密入院 引爆政治炸彈 日本整體頽勢難轉 惟個別領域底蕴深 2024/01/10 日本整體頽勢難轉 惟個別領域底蕴深 外滙 貨幣政策 日圓 負利率 加息 量化寬鬆 GDP 通脹 日本央行 日本