日圓看升1成 全賴央行收水

踏入2024年，日圓未有延續2023年最後兩個月反覆向上的趨勢，近期在143至146（每美元兌日圓）之間上落，重回大約一個月前的水平。不過，這無損各界對日圓升值的強烈憧憬，普遍預期今年升幅可達5%至10%。

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