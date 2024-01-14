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日圓看升1成 全賴央行收水

國際 22:10 2024/01/14

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踏入2024年，日圓未有延續2023年最後兩個月反覆向上的趨勢，近期在143至146（每美元兌日圓）之間上落，重回大約一個月前的水平。不過，這無損各界對日圓升值的強烈憧憬，普遍預期今年升幅可達5%至10%。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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