摩根大通：中國股市跌入「價值陷阱」

美國投資銀行摩根大通的2024年展望報告說，中國股市已經跌入「價值陷阱」。

摩通資產與財富管理市場及投資策略部主席Michael Cembalest撰寫的2024年展望報告說，現在中國股票的PE一直低於美國，而且大多數時候甚至也低於歐洲。

從2019年1月1日至2023年，美國大盤股上漲了107%，歐洲股市上漲了58%，而中國股市下跌了17%。中美政府在2022年12月達成了允許美國證券交易委員會（SEC）查閱中國公司財務審計報表的協議，也沒有像之前預測的那樣改善投資者情緒，包括COVID-19疫情後中國重新開放也沒能改善投資者情緒。

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「近年來，中國已成為最後的價值陷阱。」他表示，根據經驗，大多數跌入「價值陷阱」（Value Trap）的市場最終都會完結。

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