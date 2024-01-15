復星財富李曉翀：Sony可受惠蘋果MR發展

根據蘋果官網，Vision Pro初代產品將於2024年1月19日開始預定，於2月2日開始發貨。筆者預計，市場將關注開售後來自消費端的數據，1月19日後將有預定及購買數據，2月2日後將有日活數據。該兩項數據分別反映了有多少人買，以及買回去後有多少人用的問題，將是對產品最為直接的評價。當然，今年絕對不是該產品的放量年份，而且預期的供應量正在不斷向下修正。

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然而，筆者都多次提及Vision Pro作為划時代的產品意義，第一是消費電子新賽道的開啟，第二是軟件端有新的場景作為應用。

目前索尼（Sony，美：SONY）是初代Vision Pro硅基OLED的第一供應商，隨着混合實境（MR）的銷售數量提升，將繼續利好索尼。當然，索尼僅是這方面有機會受惠的話，筆者便不會執筆拋磚引玉。筆者認為，MR的發展將為遊戲行業帶來新的變化，最近幾年手遊行業成為推動整體遊戲行業增長的引擎。

MR滲透率提升 有望誕生新遊戲類型

然而，近年最賺錢的手機遊戲生命周期已經不短了，預計行業的瓶頸位已經出現，而MR未來的滲透率提升的話，將有望誕生新的遊戲類型。

索尼最新的季績顯示，整體收入8%的按年增長是主要由旗下G&NS（遊戲及網絡服務）的業務帶動，該業務按年增長32%，是表現最好及佔比最大的旗下業務。

大家熟知的PS5銷量在最新的季績內達490萬台，符合預期。索尼早在2016年已推出PS系列的第一代VR，然而內容端的供應仍沒有共識的爆款，因此對於推動VR的增長有限。

MR的應用將多元化，相信有效彌補VR的局限性，但問題仍在於便捷度及暈眩感等，或在日後測評中可窺探一二。

除了遊戲賽道的想像空間被打開之外，上個禮拜，索尼在國際消費電子展CES 2024，向外界展示與德國西門子研發一款XR（延展實境）眼罩產品。該款眼罩產品讓專業用戶透過「視訊透視」功能，即時渲染3D物件紋理及人臉表情，推動跨產業數碼轉型，實現工業元宇宙的願景，可見，索尼的戰略部署並不止於遊戲。

根據市場研究公司IMARC Group的數據，預計，到2028年，全球延展實境（XR）市場規模達到6043億美元，在2023至2028年期間表現出43.5%的成長率（CAGR），反映索尼的全方位產品佈局必經深思熟慮。

（筆者為證監會持牌人，沒有持有上述股票。）

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