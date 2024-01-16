如何儲第一桶金上車？

一年之計在於春，每年初，許多人都會制定新年目標，包括健身、閱讀和理財等方面。這些目標是讓自己不斷進步，為未來的生活創造更好的條件。理財的目標是希望能早日實現財務自由，享受生活。

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然而，在實現這些目標的過程中，我們經常會遇到挑戰和困難。有時候我們身體和精神都感到疲憊，又或者有時會想獎勵自己辛勤地工作而不自覺地多花了一些錢，打亂了原本的儲蓄計劃。然而，面對這些困難，我們不應灰心，因為在追求目標的過程中，逆境是難以避免的。重要的是保持積極的心態，並將目標訂得更具體，這樣更容易實現，也更容易獲得滿足感。

有些朋友可能聽說過筆者在投資美國物業方面的經驗，只需100萬港幣就可以買到一棟連租約的獨立屋，這不僅可以讓物業不斷升值，還能每月產生穩定的現金流。這讓他們羨慕不已。但是，要他們達到儲蓄100萬元的目標時，就以為這個金額遙不可及。

儲蓄其實不是一個金錢數字的問題。在相同的經濟條件下，有人能存得多，有人存得少，原因並不在於金額本身，而是目標。將目標定於100萬元時，腦袋很容易失去焦點，忘記為甚麼要儲蓄100萬元 ，這個金額重要嗎？似乎不。這樣就會失去了動力。將目標定位在「購買這所物業，以後每月有被動收入。」不單將目標圖像化讓腦袋更深刻，而且一想到以後有被動收入，儲蓄的動力就更大了。

建議儲蓄計劃定為一年

現在，朋友們將美國物業作為目標，這就是他們當下的動力。筆者建議他們將儲蓄計劃定為一年，並找到一位有相同目標的朋友或家人一起合作，這樣在節省開支時會更有動力。他們可以在這一年裏努力「死慳死抵」，又可以考慮增加工作時間、尋找額外的兼職機會或者開展自己的副業。這樣可以增加收入，加快儲蓄的速度。每當他們想放棄時，就可以跟自己說只是在捱一年吧，一年後日子就會好過好多了。一年很快就過去，這樣我們就更容易堅持。

那麼一年後，兩人加起來只有50萬，仍然不夠又如何是好？筆者的公司已為投資者準備了門檻較低的入門方案，以50萬的首期即可成功購買物業，再以物業的租金收入支付利息，甚至可以只支付利息而不還本金。這樣，投資者便建立了一個能夠產生正現金流的出租物業組合。一年後再利用這些資產向美國的金融機構申請融資，釋放資金，並將融資得來的資金支付樓價的餘款，正式擁有整個物業。

所以只需辛苦一年，朋友就可以跟他的朋友一同成功邁出創造被動收入的第一步。到時後回頭一看，大家會感謝自己過去一年的付出。筆者的朋友已定了2024年的理財目標，你呢？

撰文：Capstone 72創辦人胡寶兒

編輯：葉麗雯

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