高盛：港銀估值反映美未來兩年減息4厘 （持續更新）

美國聯儲局在3月開始減息的機會率，隨着早前公布的零售、房地產相關數據仍然偏好（點擊圖片放大），由早前徘徊60%至70%，降至本文截稿前的不足50%（點擊圖片放大），而預計在5月首次減息後，對於往後議息持續減息的看法也變得不明確。在美國貨幣政策預期變化多端下，香港傳統收息股如地產及收租股、公用股等，以及中資收息股如內銀股、中資電訊股等前景如何？

專訪花旗劉顯達 薦港股7大首選股【下一頁】

延伸閱讀：施羅德：3大差異令紅海中斷難重演疫情通脹大升（新增圖）

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1月24日：

【15：00】銀行股為港人熱門收息股，而高盛就香港銀行業最新發表的研究報告指，若將港銀股以P/PPOP（即「市值/撥備前經營溢利」）估值與過去5年中位數比較，則顯示港銀現水平反映美國聯儲局在2024至2025年或合共減息4厘；在熊市情況下，如果聯儲局減息幅度較高盛預測的多1厘，則港銀的股價較現時有平均約30%的下跌空間。

高盛指，雖然市場普遍預期在減息周期內，銀行的盈利及股價都會受到影響，但高盛認為，在減息但同時不出現經濟衰退的情況下，港銀的股價及估值會持續受到支持。再者，高盛認為，在本輪加息周期中......

【13：00】內房股為等待恢復派息能力的收息股，而中金近日發表的研究報告指出，上周內地54城新房銷售面積按周增6%，惟在低基數下，按年卻基本持平，並較2023年12月周均仍降近4成；同期15城二手房銷售面積按周走平，亦在低基數下，按年增近9成；同期300城土地成交建面和金額，按年分別跌約5成和3成，溢價率維持在低個位數，景氣度未見回升。

往前看，中金認為，內地新房推盤和成交在節前或維持低位運行，二手房熱度料好過新房，建議繼續關注價格邊際變化（近期二手房價按月跌幅略有收窄）及供需兩端政策落地節奏及效果。

中金續稱......

【07：00】本報專欄「計數揀股」點評另類收息股中信証券 （06030） ，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄「中字股實力談」點評熱門收息股中信銀行 （00998） ，分析詳見：【下一頁】

1月23日：

【19：00】滙豐環球研究就內地電訊行業的最新情況研究報告（詳見本文今日【17：45】報道），而相關股份的最新目標價及投資評級如下：

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【17：45】中資電訊股為現時業務以至每股派息，都穩中有增長的熱門收息股，而滙豐環球研究就此板塊最新發表的研究報告指，雖然三大電訊商企業服務業務增長或放緩，從2023年的約16%至29%，放慢至2024年的約9%至18%，但仍看好此板塊前景，原因是股息仍維持高單位數百分比增長，以及業務亦穩健拓展。

滙豐環研預期......

【14：15】香港地產及收租股為港人熱門收息股，而摩根大通就此行業發表的研究報告指，看到更多全球長綫策略的投資者出售國營內房股，避險基金繼續積極做空香港地產股，所以，短期對內房股及香港地產股保持審慎立場。

內房股方面，摩通表示，銷售數據疲軟、缺乏強勁政策回應，或影響市場情緒，縱使是高質素國企內房，亦缺乏較大的催化劑，料最佳入市時間應在3月底公布業績後，以待盈利前景不明朗的因素消退，其中認為首要避免的是融創中國 （01918） 、碧桂園服務 （06098） 、碧桂園 （02007） 。

香港地產股方面......

【13：00】美國利率走向影響收息股的吸引力，芝加哥商品交易所金融研究及產品開發執行總監Eric Leininger對美國利率前景的最新看法，詳見：【下一頁】

【12：15】美國利率走向影響收息股的吸引力，「債王」比爾·格羅斯（Bill H. Gross）對美國利率前景的最新看法，詳見：【下一頁】

【11：30】美國利率走向影響收息股的吸引力，而逾100年歷史的英國資產管理公司施羅德，預計美國聯儲局將於2024年6月作出首次減息，其分析詳見：【下一頁】

【10：30】香港銀行股為港人熱門收息股，而摩根士丹利就此行業發表的最新研報告指，雖然港銀在2023年第四季及下半年受惠於利率上升，但仍面對着利率周期轉變，以2024年GDP前景放緩的雙重挑戰；當中，中國商業房地產（CRE）風險敞口仍然是行業焦點，因此，資本回報十分重要，而相對恒生銀行 （00011） 及中銀香港 （02388） ，更看好滙豐控股 （00005） 及渣打集團 （02888） 。

摩根士丹利表示，在疲弱的增長環境中，預計2024年滙豐及渣打的股票回購規模將分別為90億及20億美元。至於中銀，摩根士丹利將其2023至2025年盈利預測分別下調......

【01：00】本報專欄「中字股實力談」點評熱門收息股招商銀行 （03968） ，分析詳見：【下一頁】

1月22日：

【17：15】摩根大通就內房行業最新發表的研究報告，維持該行業謹慎態度，預計2024年銷售、新開工量及竣工量均按年跌10%，並認為城中村改造屬緩解措施，雖可支持建設，但不一定能刺激銷售，更將龍湖集團 （00960） 目標價由23.5元大降61.7%至9元，投資評級也由「增持」降至「中性」；同時將新城發展 （01030） 目標價由1.7元大降52.9%至0.8元，投資評級也由「中性」降至「減持」。

摩通認為......

【13：00】內險股過去一段時間，同時受到新冠疫情及內房債務危機夾擊，而削弱其「收息股魅力」。交銀國際就內險股發表最新研究報告指，2023年5家上市壽險公司合計保費年增4.9%，12月份壽險保費表現分化，整體增長穩定；期內壽險負債端增長強勁，預期中國太保 （02601） 和中國平安 （02318） 新業務（NBV）價值增長領先同業。至於財險三大龍頭公司，2023年車險增長接近，惟非車保費增速分化，當中眾安 （06060） 2023年保費增速符合預期。

交銀國際維持保險業的投資評級為......

【12：00】花旗銀行研究部董事總經理、中國股票策略師劉顯達握薦10大高息心水股，分析詳見：【下一頁】

【06：00】摩根資產管理對亞洲高息股最新策略，分析詳見：【下一頁】

【01：00】內地電力股同時受惠經濟活動回復、燃料成本回落及再生能源電力業務發展。當中，2024年預測股息率高達7.8厘的藍籌股華潤電力 （00836） ，其傳統火電業務已復甦，加上再生能源電力業務成為未來兩年高增長引擎（點擊圖片放大），值得趁股價回調伺機收集。

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更多關於潤電的分析，詳見：【業務前景】【估值分析】

1月21日：

【15：00】香港地產及收租股為港人熱門收息股，而當中的淨現金地產股信和置業 （00083） ，近日獲摩根士丹利發布研究報告，繼續給予「增持」評級，並維持目標價10元不變。摩根士丹利表示，信置截至2023年6月的淨現金達420億元，支持股息穩定增加。

摩根士丹利續指出，信置在香港發展物業方面，一直參與所有土地招標，並收購......

1月20日：

【07：30】本報專欄「重磅分析」點評另類收息板塊-內地電力板塊，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄「收息鐵算」點評另類收息股中國鐵建 （01186） ，分析詳見：【下一頁】

1月19日：

【17：00】香港地產及收租股為港人熱門收息股之一，而滙豐環球研究就此行業最新發表的研究報告表示，對本港樓市前景維持審慎態度，並指出在過去三個月，發展商的預計收益平均下調7%，認為業績季期間可能會出現悲觀的銷售指引，並帶來負面影響。

滙豐環研續表示，雖然目前香港政府正在密切關注房地產市場，但是預料短期內放鬆政策的可能性較低，並相信負面的財富效應和利率上升的環境，可能會拖累市場情緒，並對實體市場造成壓力。

滙豐環研續指出，雖然港府於2023年10月放寬了部分政策，但香港住宅樓價尚未出現任何明顯的改善迹象，2023年樓價累跌6.1%。滙豐環研預計......

【13：00】內房股在行業債務危機爆發前，曾為熱門收息股，內地著名經濟學家任澤平對行業的最新分析，詳見：【下一頁】

【07：00】本報專欄中字股實力談點評熱門收息股中國聯通 （00762） ，分析詳見：【下一頁】

【06：00】本報專欄名家林瑞芬點評老牌收息股中電 （00002） 及電能 （00006） ，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄「計數揀股」點評老牌收息股太古A （00019） ，分析詳見：【下一頁】

1月18日：

【17：00】香港地產及收租股為港人熱門收息股，而摩根士丹利就此板塊發表最新的研究報告表示，從2024年下半年開始，利率下調應有助於利息支出，但住宅市場需要按揭利率下調和市場情緒改善的支持，但這可能不會在2024年發生，預計本港樓價全年下跌10%，重返2016年8月水平。

摩根士丹利預計，美國減息需要更長的時間，才能惠及香港住宅市場，並料2024年的實際按揭利率很可能維持在4厘左右的水平，從而導致負利差，損害最終用戶和投資需求。此外，摩根士丹利又指出，截至2023年第三季，香港住宅市場的貨尾量增至2萬伙，為20年來最高。

另外，摩根士丹利又預計，2024年上半年，香港銀行同業拆息（HIBOR）將比2023年同期高出約100個基點，對高負債和浮動利率比例較高的公司不利。因此，摩根士丹利認為，只有資產負債表強勁的公司，才更有可能在這種環境下維持或增加股息，例如信和置業 （00083） （評級為「增持」）......

【13：30】屬熱門收息股的銀行股，對息率及流動性變化的敏感度高。中金對美國聯儲局貨幣政策展望及其對銀行的潛在影響，分析詳見：【下一頁】

【12：00】市場普遍預料，美國聯儲局將於2024年內減息，而摩根大通最新發表的研究報告指，縱使聯儲局在2024至2026年內將息率累計下調200個基點（1個基點＝0.01厘），料滙豐 （00005） 有形股本回報率（ROTE）在2026年回復正常至11.5%，同時料其在未來12個月，現金股息和回購股份累計250億美元，相等於市值的17.5%。

摩通相信，當進入減息時，具有高收益股票的吸引力亦會上升，加上滙豐......

延伸閱讀：景順解構中國末季GDP 宜配置3類資產（新增圖表）

【08：30】酒店股在新冠疫情爆發前，屬收息股之一。中國酒店及旅游業諮詢機構澎潤對中國酒店業最新展望，分析詳見：【下一頁】

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更多關於1月第三周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【中電控股】【滙豐控股】【領展】【中國移動】【長江基建】

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