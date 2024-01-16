國藥增長點 在醫械工業

國藥控股（01099）在內地從事醫藥分銷、醫療器械銷售、醫藥零售等業務，以及分銷實驗室用品等其他業務，公司自2009年上市以來，盈利已連續十四年增長，料連年增長走勢可以延續，而公司布局醫療器械工業，會

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