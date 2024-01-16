國藥增長點 在醫械工業 財金專欄 2024/01/16 分享： 分享： 國藥控股（01099）在內地從事醫藥分銷、醫療器械銷售、醫藥零售等業務，以及分銷實驗室用品等其他業務，公司自2009年上市以來，盈利已連續十四年增長，料連年增長走勢可以延續，而公司布局醫療器械工業，會 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股營造雙底 兔年最後一跳？（第四版） 2024/01/15 港股營造雙底 兔年最後一跳？（第四版） 中字股實力談 - 經濟數據肥佬 港股易跌難升 2024/01/13 經濟數據肥佬 港股易跌難升 中字股實力談 - 數據不給力 港股彈完散（第四版） 2024/01/12 數據不給力 港股彈完散（第四版） 中字股實力談 - 盈利將修復 宏橋太偏低 2024/01/11 盈利將修復 宏橋太偏低 中字股實力談 - 港股2024開局七連跌 恒指退守16000（第四版） 2024/01/10 港股2024開局七連跌 恒指退守16000（第四版） 每股盈利 市帳率 市盈率 中華人民共和國國家衞生健康委員會 下降軌 止蝕 國藥控股（01099） 醫療保險 人民幣 板塊