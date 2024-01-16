  • 19°C
香港時間 : 2024116日 (週二) 01:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

國藥增長點 在醫械工業

財金專欄 2024/01/16

分享：

分享：

國藥控股（01099）在內地從事醫藥分銷、醫療器械銷售、醫藥零售等業務，以及分銷實驗室用品等其他業務，公司自2009年上市以來，盈利已連續十四年增長，料連年增長走勢可以延續，而公司布局醫療器械工業，會

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 港股營造雙底 兔年最後一跳？（第四版）
2024/01/15
港股營造雙底 兔年最後一跳？（第四版）
中字股實力談 - 經濟數據肥佬 港股易跌難升
2024/01/13
經濟數據肥佬 港股易跌難升
中字股實力談 - 數據不給力 港股彈完散（第四版）
2024/01/12
數據不給力 港股彈完散（第四版）
中字股實力談 - 盈利將修復 宏橋太偏低
2024/01/11
盈利將修復 宏橋太偏低
中字股實力談 - 港股2024開局七連跌 恒指退守16000（第四版）
2024/01/10
港股2024開局七連跌 恒指退守16000（第四版）
每股盈利 市帳率 市盈率 中華人民共和國國家衞生健康委員會 下降軌 止蝕 國藥控股（01099） 醫療保險 人民幣 板塊

上一篇文章

中廣核電力升破下降軌

下一篇文章

台灣換屆風波起 中美博弈火花濺