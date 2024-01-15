美通脹穩步回落 紅海不穩添變數 國際 22:50 2024/01/15 分享： 分享： 聯儲局何時減息，通脹回落速度是關鍵影響因素，而早前公布的12月美國消費者價格指數（CPI），按年升3.4%，遜預期的3.2%，並較11月的3.1%有所上升，卻不代表美國通脹回落的勢頭有變。 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 日圓看升1成 全賴央行收水 2024/01/15 日圓看升1成 全賴央行收水 美國大選堪憂慮 懶理特朗普勝負 2024/01/15 美國大選堪憂慮 懶理特朗普勝負 美防長秘密入院 引爆政治炸彈 2024/01/11 美防長秘密入院 引爆政治炸彈 日本整體頽勢難轉 惟個別領域底蕴深 2024/01/10 日本整體頽勢難轉 惟個別領域底蕴深 波音事故不斷 動搖公眾信心 2024/01/10 波音事故不斷 動搖公眾信心 你可能感興趣 日圓看升1成 全賴央行收水 19:23 2024/01/15 日圓看升1成 全賴央行收水 美國大選堪憂慮 懶理特朗普勝負 19:28 2024/01/15 美國大選堪憂慮 懶理特朗普勝負 美防長秘密入院 引爆政治炸彈 13:16 2024/01/11 美防長秘密入院 引爆政治炸彈 最新專欄文章 美國大選堪憂慮 懶理特朗普勝負 2024/01/15 美國大選堪憂慮 懶理特朗普勝負 日圓看升1成 全賴央行收水 2024/01/15 日圓看升1成 全賴央行收水 國金札記 - 憧憬日圓升1成 全賴央行收水 2024/01/15 憧憬日圓升1成 全賴央行收水 國金札記 - 美國大選堪憂慮 懶理特朗普勝負 2024/01/12 美國大選堪憂慮 懶理特朗普勝負 美防長秘密入院 引爆政治炸彈 2024/01/11 美防長秘密入院 引爆政治炸彈 經濟數據表現 經濟 政治 航運 地緣政治 減息 美國聯儲局 通脹 美國