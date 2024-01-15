  • 20°C
香港時間 : 2024116日 (週二) 00:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美通脹穩步回落 紅海不穩添變數

國際 22:50 2024/01/15

分享：

分享：

聯儲局何時減息，通脹回落速度是關鍵影響因素，而早前公布的12月美國消費者價格指數（CPI），按年升3.4%，遜預期的3.2%，並較11月的3.1%有所上升，卻不代表美國通脹回落的勢頭有變。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

相關文章

日圓看升1成 全賴央行收水
2024/01/15
日圓看升1成 全賴央行收水
美國大選堪憂慮 懶理特朗普勝負
2024/01/15
美國大選堪憂慮 懶理特朗普勝負
美防長秘密入院 引爆政治炸彈
2024/01/11
美防長秘密入院 引爆政治炸彈
日本整體頽勢難轉 惟個別領域底蕴深
2024/01/10
日本整體頽勢難轉 惟個別領域底蕴深
波音事故不斷 動搖公眾信心
2024/01/10
波音事故不斷 動搖公眾信心

你可能感興趣

日圓看升1成 全賴央行收水
19:23 2024/01/15
日圓看升1成 全賴央行收水
美國大選堪憂慮 懶理特朗普勝負
19:28 2024/01/15
美國大選堪憂慮 懶理特朗普勝負
美防長秘密入院 引爆政治炸彈
13:16 2024/01/11
美防長秘密入院 引爆政治炸彈

最新專欄文章

美國大選堪憂慮 懶理特朗普勝負
2024/01/15
美國大選堪憂慮 懶理特朗普勝負
日圓看升1成 全賴央行收水
2024/01/15
日圓看升1成 全賴央行收水
國金札記 - 憧憬日圓升1成 全賴央行收水
2024/01/15
憧憬日圓升1成 全賴央行收水
國金札記 - 美國大選堪憂慮 懶理特朗普勝負
2024/01/12
美國大選堪憂慮 懶理特朗普勝負
美防長秘密入院 引爆政治炸彈
2024/01/11
美防長秘密入院 引爆政治炸彈
經濟數據表現 經濟 政治 航運 地緣政治 減息 美國聯儲局 通脹 美國

下一篇文章

樓市消費降級 發展商轉攻資助房屋市場？