中國酒店業2024年10大趨勢（第二版）

中國酒店及旅游業諮詢機構澎潤，日前發表關於中國酒店業的《2024年酒店業展望與十大趨勢報告》，當中預計中國酒店業將有十大趨勢出現，包括：

1. 中國經濟格局向好，但酒店行業仍需謹慎樂觀； 2. 消費回歸理性，兩極化趨勢明顯； 3. 網絡平台「旅游消費生態閉環化」； 4. 「商務+休閑」更受商務人士青睞； 5. 度假市場成為國內酒店集團的集中發力點； 6. 「獎勵性會議」成為新趨勢； 7. 新興客群細分市場逐漸擴大； 8. 存量盤活和交易仍是市場的一大熱點； 9. 酒店業主角色朝多元化方向發展； 10. 文旅項目開發由傳統地產開發思維，轉向營運開發導向。

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中國2023年仍處在經濟恢復的關鍵一年，前三季度的GDP呈現「倒U」形，表現出疫情後經濟快速恢復後進入穩定期，據國際貨幣基金會（IMF）數據顯示，中國2023年上半年增速在世界各國中表現突出。

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各大機構對中國2024年GDP增速預測結果普遍表示（點擊圖片放大），相對於2023年，2024年中國經濟運行更為平穩，預測結果雖可觀，但與疫情前相比仍存在差異，2024年經濟整體或將以温和復甦為主態勢。

保持前景樂觀中帶謹慎原因：5利淡+2利好

對於酒店業整體營業收入預測，澎潤保持謹慎樂觀，2024年企業在延續這一商旅消費選擇的同時，也會繼續壓縮預算的大趨勢來實現降成本、增效益的目標，市場整體呈現需求仍有不足，但恢復趨勢良好的態勢。澎潤綜合行業在2024年有2個利好因素，以及5個利淡因素，包括......

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【第二版】

2024年中國酒店業前景樂觀中帶謹慎之外，還有消費回歸理性，以及兩極化趨明顯。

高端酒店消費依然存在

截止2023年5月，中國國內高星級市場預訂按年增長50%（點擊圖片放大），並與2019年基本持平，而五一期間各高端酒店營業收入狀況可觀，高端酒店平均入住率約94%，而各項經營指標與2022年同期相比實現正增長，近70%酒店的......

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【第一版刊於1月18日 08：05】

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