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景順解構中國末季GDP 宜配置3類資產

財金猛人追蹤 15:08 2024/01/18

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中國近日公布12月數據基本符合預期（點擊圖片放大），其中工業生產超出預期，但零售銷售額不及預期。此外，雖然中國2023年整體GDP按年增長5.2%，略高過市場預測，但由於GDP平減指數為-0.6%，使名義按年增長率由4.8%降至4.6%。

點擊圖片放大
+2

我預期：

政策制定者會將2024年的GDP增長目標設定在5%左右，並於年内推出更多貨幣及基建投資刺激措施。

對美國減息預期可能過高

另一方面，年初至今，新興市場（中國除外）股市資金大量外流。這是因為投資者重新思考美國聯儲局前端政策轉向─聯邦基金利率期貨暗示，聯儲局最快會於3月召開的聯邦公開市場委員會會議上減息，但此預期或許過高。

點擊圖片放大

聯儲局何時會轉而減息，仍不甚明朗。鑑於......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

編輯：蕭悅潾

景順對於2023年12月美國聯儲局議息結果解讀，詳見：【下一頁

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撰文 : 趙耀庭 景順亞太區（日本除外）環球市場策略師

欄名 : 景順觀點

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