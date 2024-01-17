2024投資筆記 大行全覽

許多投資者經常「估計」全球經濟趨勢，除了過程複雜外，更容易出現誤差。我們並非建議投資者放棄緊密關注經濟狀況，但與其「估計」趨勢，不如做好基本研究，梳理市場不同觀點及角度，制定有效投資策略。

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首要一步，可以先參考全球知名金融機構的分析報告，也是最快深入了解「通脹風險」、「利率走勢」及「經濟增長」等相關資訊。以下是StashAway經濟分析師綜合了2024年各大行的預期，並從牛熊市兩個角度分析︰

大行經濟增長2024預測

投資者自去年底便預期2024年美聯儲將減息，並認為經濟「軟着陸」終將實現，然而並非所有大行持樂觀態度︰

（i）「牛市」一派

●高盛（GoldmanSachs）一直對經濟增長持非常樂觀的態度，並認為推動市場的主要因素包括全球製造業復甦及家庭收入增長（考慮通脹後的平均家庭收入），尤其是在英國及歐洲地區。此外，高盛堅信美國經濟衰退的可能性僅15%，預期2024年全球GDP增長率將達2.7%，高於2023年的預測。

●瑞銀（UBS）預期2024年情況將更加嚴峻，表示我們正處於一個充滿不確定性的「新世界」，並預期美國及歐洲的經濟增長將全面放緩，而美國將在2024年實現「軟着陸」，對於中國而言，預期將出現新常態，經濟增長速度較低但更高品質，並預期2024年全球經濟增長率將達2.6%。

（ii）「熊市」一派

●摩根大通（JPMorgan）預期2024年將面臨更大的挑戰，預期利率將上升，並可能在年底壓制全球經濟活動產生，預期2024年底全球經濟衰退的可能性高達45%，而全球GDP增長率預期為1.9%至2.1%。

●貝萊德（BlackRock）預期2024年將出現增長放緩及市場波動。對美國來說，通脹影響仍然是關鍵；歐洲將繼續面臨能源供應的挑戰。對中國來說，與瑞銀的分析類似，預期其增長速度將減慢並轉變為永續模式。然而，貝萊德並未總結2024年增長的具體數字，相反地強調投資人應更專注於應對動盪的市場。

大行看2024通脹及利率

2024年的經濟環境與通脹走勢密切相關。雖然美國通脹暫時受控，但歐洲兩大經濟體（德法）的的通脹情況卻嚴重，物價按年增3.7%。以下是StashAway經濟學家綜合兩大立場分析︰

（i）「牛市」一派

●高盛認為到2024年底，美國核心通脹率將下降至聯準會的目標範圍2%至2.5%，但他們認為大多數央行將會升息，而降息行動將在2024年下半年開始。例如，預計日本央行將在2024年減少對孳息曲綫的控制，這意味着日本的貨幣政策可能會朝着不同的方向發展。

●瑞銀預期則採取相對中立的觀點︰預計2024年受消費者需求疲軟及薪資增長放緩等因素的推動，通脹將放緩並逐漸接近目標水平。他們認為增長放緩及通脹將導致降息，但各國央行的降息時間及幅度會有所不同。

（ii）「熊市」一派

●摩根大通採取較悲觀的態度︰預期由於頑固的通脹，利率將在相當長的時間內維持在高水平。他們認為對於已發展市場的降息預測可能為時過早，預期通脹將逐漸下降，但速度較2023年慢。

●貝萊德也持相對悲觀的觀點，預測2024年的通脹及利率將保持在較高水平，並強調抗通脹的困難，有可能導致利率定價高於疫情前水平。整體而言，貝萊德建議經濟及市場必須適應這種新環境，而不是依賴傳統的周期性策略。

無論你選擇哪種投資方法，都應該在投資前進行充分的研究及了解。設定明確的投資目標、合理的投資策略，定期監控投資組合的表現，並根據需要進行調整。StashAway經濟分析師認為，於這種在不確定的環境中，最佳的投資策略就是維持合適的風險水平，並建立多元化的投資組合，以助你實現投資目標。

撰文：智能投資平台StashAway集團投資總監梁穎瑩

編輯：葉麗雯

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