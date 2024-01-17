瑞士寶盛：投資5大「未來贏家」 財金專欄 2024/01/17 分享： 分享： 瑞士寶盛認為，應該從新世紀思維主題尋找和投資「未來贏家」，並提出具長期增長潛力的5個關鍵主題。其中雲端運算和人工智能就是近年跑贏大市的好例子。 大趨勢（Trend）是強大的變革力量，能夠塑造世界並改變人 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : Bhaskar Laxminarayan 瑞士寶盛亞洲投資總監亞洲投資管理部主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 陶冬：比特幣ETF獲批是里程碑 2024/01/16 陶冬：比特幣ETF獲批是里程碑 中泰：恒指1月16400至17600波動 2024/01/12 中泰：恒指1月16400至17600波動 瑞士百達：企業核心問題 融資成本上升 2024/01/11 瑞士百達：企業核心問題 融資成本上升 安本：經濟增長放緩 選買優質公司 2024/01/10 安本：經濟增長放緩 選買優質公司 陶冬：就業數據衝散市場狂歡 2024/01/09 陶冬：就業數據衝散市場狂歡 經濟 美元 商業 銀行 通脹 金融 人工智能 汽車 5G 亞洲