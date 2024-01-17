瑞士寶盛：投資5大「未來贏家」

瑞士寶盛認為，應該從新世紀思維主題尋找和投資「未來贏家」，並提出具長期增長潛力的5個關鍵主題。其中雲端運算和人工智能就是近年跑贏大市的好例子。

大趨勢（Trend）是強大的變革力量，能夠塑造世界並改變人

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