美國減息助拳 日圓動力倍增 國際 22:20 2024/01/16 分享： 分享： 日圓是主要貨幣中，今年最被看好的一隻，皆因日本央行收緊貨幣政策在望，最遲下半年會告別長達8年的負利率時代。今日續談對日圓更有利的因素，實是美國快將開啟減息周期，預示美元走弱已是時間問題，其他貨幣料會全線重拾升軌，尤其是多年來一直是套息貨幣首選的日圓。 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 美通脹穩步回落 紅海不穩添變數 今日 美通脹穩步回落 紅海不穩添變數 美國大選堪憂慮 懶理特朗普勝負 2024/01/15 美國大選堪憂慮 懶理特朗普勝負 美防長秘密入院 引爆政治炸彈 2024/01/11 美防長秘密入院 引爆政治炸彈 波音事故不斷 動搖公眾信心 2024/01/10 波音事故不斷 動搖公眾信心 短劇平台進軍美國 憑「爽感」取勝 2024/01/10 短劇平台進軍美國 憑「爽感」取勝 你可能感興趣 美通脹穩步回落 紅海不穩添變數 今日 12:00 美通脹穩步回落 紅海不穩添變數 美國大選堪憂慮 懶理特朗普勝負 19:28 2024/01/15 美國大選堪憂慮 懶理特朗普勝負 美防長秘密入院 引爆政治炸彈 13:16 2024/01/11 美防長秘密入院 引爆政治炸彈 最新專欄文章 日圓看升1成 全賴央行收水 今日 日圓看升1成 全賴央行收水 美通脹穩步回落 紅海不穩添變數 今日 美通脹穩步回落 紅海不穩添變數 國金札記 - 美通脹續放緩 紅海不穩添變數 今日 美通脹續放緩 紅海不穩添變數 美國大選堪憂慮 懶理特朗普勝負 2024/01/15 美國大選堪憂慮 懶理特朗普勝負 國金札記 - 憧憬日圓升1成 全賴央行收水 2024/01/15 憧憬日圓升1成 全賴央行收水 外滙貨幣 經濟 貨幣政策 外滙 負利率 減息 加息 美國聯儲局 日本央行 日本