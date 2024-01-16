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美國減息助拳 日圓動力倍增

國際 22:20 2024/01/16

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日圓是主要貨幣中，今年最被看好的一隻，皆因日本央行收緊貨幣政策在望，最遲下半年會告別長達8年的負利率時代。今日續談對日圓更有利的因素，實是美國快將開啟減息周期，預示美元走弱已是時間問題，其他貨幣料會全線重拾升軌，尤其是多年來一直是套息貨幣首選的日圓。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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