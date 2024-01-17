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潤電高增長 價值被低估

財金專欄 2024/01/17

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華潤電力（00836）在內地從事火電、可再生能源發電業務，火電和可再生能源裝機容量佔比65.5%和34.5%。而隨着火電業務修復，2023年至2025年預測盈利年均複合增長超過34%，但價值被低估，估

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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