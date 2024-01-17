潤電高增長 價值被低估 財金專欄 2024/01/17 分享： 分享： 華潤電力（00836）在內地從事火電、可再生能源發電業務，火電和可再生能源裝機容量佔比65.5%和34.5%。而隨着火電業務修復，2023年至2025年預測盈利年均複合增長超過34%，但價值被低估，估 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股失萬六 人民幣穿7.2 恒指要見150？（第四版） 2024/01/16 港股失萬六 人民幣穿7.2 恒指要見150？（第四版） 中字股實力談 - 國藥增長點 在醫械工業 2024/01/16 國藥增長點 在醫械工業 中字股實力談 - 港股營造雙底 兔年最後一跳？（第四版） 2024/01/15 港股營造雙底 兔年最後一跳？（第四版） 中字股實力談 - 經濟數據肥佬 港股易跌難升 2024/01/13 經濟數據肥佬 港股易跌難升 中字股實力談 - 數據不給力 港股彈完散（第四版） 2024/01/12 數據不給力 港股彈完散（第四版） 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 中國發改委 國家能源局 單邊市 上升軌 華潤電力（00836）