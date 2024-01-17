滙豐展望24年港股 聚焦12好股

港股「4年跌」後，2024年開局續慘不忍睹。滙豐發布2024年港股展望，由於投資者信心薄弱、估值低、基數低，認為2024年可能會出現上升的驚喜，恒生指數年目標為19300點。該行又選出12隻具潛力個股。

滙豐提到，雖然基金經理正在觀望，但企業正在積極進行股票回購，2023年的回購總額超過1,000億元，達20年來最高水平，反映企業對業務前景有信心、認為現時估值具吸引力，並向市場提供積極信號。此外，隨著預期的聯邦儲備系統轉變可能為市場提供一些支持，盈利增長將是推動業績的關鍵。

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滙豐又預計，隨着港股將有更多差異化的產品供應，可以吸引更多的流動性。一旦「港元-人民幣雙櫃枱」模式擴展到內地投資者，能起到的吸金作用有望複製「港股通」。另外「債券通」、「保險通」也為投資者提供更多參與香港市場的方法。根據最新的申請管道，香港的IPO也可能會增加。

滙豐強調2024年港股的六大投資主題，另外亦以「由下而上」（bottom-up）的方式篩選出12隻值得留意的個股：

1）股票回購 - 企業的信心投票

當前港股估值低迷之際，擁有健康流動性和充足現金儲備的公司一直在積極進行股票回購。在2023年，恒指成分股的股票回購創下了超過1,000億港元的記錄。

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對於個別公司來說，當市場下跌，並且管理團隊認為當前的股價被低估時，股票回購是一個理性的決定。股票回購的好處通常有兩方面：

公司可以將閒置的現金重新投資到市場中，以產生更好的回報，因為沒有其他的投資機會看起來那麼吸引人；

回購顯示了管理團隊對公司業務的信心，並可以改善市場情緒，觸發股票的重新評級。

在各個行業中，通信服務和金融板塊的回購力度領先市場，佔2023年全年股票回購總額的82%以上。騰訊 （00700） 在通信服務板塊的回購最大，而友邦保險 （01299） 在金融板塊的回購最多。

2）美國加息周期的結束

滙豐的美國經濟學家預測，未來最有可能不再有新的利率上調，並且從2024年第二季開始減息25個基點。盡管現在距離2024年下半年預期的逐步降息還有相當長的時間，但無論如何，對投資者來說，考慮在美國通脹逐漸平穩後的後緊縮時期是重要的。

擁抱減息機遇，滙豐在港股中尋找了派息能見度高且股息率高的股票，這些收息股可能跑贏十同行，因為它們更像是高評級的債券，就像投資級債券一樣提供穩定的回報，而價值股在降息環境中的折讓會較小。

滙豐根據以下標準篩選優質收息股：

1. 市值20億美元或以上；

2. 12個月遠期股息率10厘或以上：

3. 2024年的派息預計將高於去年。

符合這些標準的股票在......

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