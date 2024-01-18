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中金：儲局倘放緩縮表 對銀行間流動性影響有限

研究報告 08:14 2024/01/18

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市場關注美國聯儲局2024年的貨幣政策，並預期最快於3月份開始減息。中金最新報告指出，儲局或會考慮放慢縮表（QT）的速度。

美國儲局負責監管的副主席巴爾（Michael Barr）1月9日表示不太可能會延長銀行定期融資計畫（BTFP），此後紐約聯儲主席威廉斯（John Williams）也稱，BTFP完成了它提供流動性的使命。與此同時，達拉斯聯儲主席洛根表示，由於隔夜逆回購的快速下降，美聯儲應考慮放慢縮表（QT）的速度。

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中金認為，BTFP或在2024年3月份到期後結束，原因是對銀行流動性的擔憂已下降，而銀行利用BTFP進行套利，這降低了該工具存在的意義。

另外洛根對於放緩縮表的暗示值得高度關注，如果後續隔夜逆回購（ON RRP）消耗殆盡且儲備金明顯下降，不排除美聯儲最早於二季度調整縮表節奏。國債縮減速度可能調整為目前速度的一半，即每月300億美元......更多內容，訂戶請登入。

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撰文 : 錢家鋒

欄名 : 券商報告

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