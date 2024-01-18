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中金：日經指數6連漲創新高 日股還能買嗎（附配置建議）

研究報告 08:04 2024/01/18

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2024年開年日股再度6連漲並創新高，距上世紀90年代的歷史高點僅差一步之遙，如此大的漲幅使其成為全球表現最亮眼的資產之一。那麼站在當前點位，日股前景如何？

中金表示，當前日股漲幅基本都由估值貢獻，其中風險溢價回落是主因。截至1月15日，年初至今日經225指數7.3%的漲幅完全由估值貢獻，動態市盈率（PE）從18.3倍升至19.5倍；動態每股盈利（EPS）基本持平，盈利調整情緒邊際轉好；無風險利率從0.61厘降至0.57厘，貢獻0.8個百分點的升幅，風險溢價貢獻超過6個百分點的升幅。

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基本面前景

短期增長修復動能趨緩。貨幣政策仍有不確定性，也是當前市場博弈焦點。結合當前數據和信息，日央行3月暗示4月退出負利率政策是一個較為穩妥的選項，但3月會議（3月19日）前依然有較多不確定性和時間節點需要觀察。

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日股配置建議

中金也從短中長期出發，分別提出了日股的投資建議。

短期情緒已經較為充分。當前日經225指數19.5x估值雖然接近2000年以來均值，但已經超過了2011年以來日股估值平穩後的18.7x平均水平。從情緒指標看......更多內容，訂戶請登入。

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撰文 : 中金公司

欄名 : 中金觀點

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