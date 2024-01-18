SOFR是甚麼？ 財金專欄 2024/01/18 分享： 分享： 【欄一】SOFR即擔保品隔夜融資利率（Secured Overnight Financing Rate），是用來作為USD LIBOR利率的替代品。 字面上的意思，就是銀行之間在拆借款項時的融資利率，這 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 石鏡泉 欄名 : 選股情報 資料提供 : 市場先生 相關文章 三月減息乃凶兆 今日 三月減息乃凶兆 RRP資金跌破萬億美元 今日 RRP資金跌破萬億美元 你可能感興趣 三月減息乃凶兆 今日 01:00 三月減息乃凶兆 RRP資金跌破萬億美元 今日 01:00 RRP資金跌破萬億美元 最新專欄文章 選股情報 - 三月減息乃凶兆 今日 三月減息乃凶兆 選股情報 - RRP資金跌破萬億美元 今日 RRP資金跌破萬億美元 選股情報 - 蠢中美人計 2024/01/17 蠢中美人計 選股情報 - 美國人的「末日消費」 2024/01/16 美國人的「末日消費」 選股情報 - 旅遊消費 中免受惠 2024/01/12 旅遊消費 中免受惠 美國 銀行 金融 國債 金融機構 借貸