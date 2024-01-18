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SOFR是甚麼？

財金專欄 2024/01/18

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【欄一】SOFR即擔保品隔夜融資利率（Secured Overnight Financing Rate），是用來作為USD LIBOR利率的替代品。

字面上的意思，就是銀行之間在拆借款項時的融資利率，這

...

撰文 : 石鏡泉

欄名 : 選股情報

資料提供 : 市場先生

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