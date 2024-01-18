中聯重科出海 推動盈利高增

中聯重科（01157）從事研發和銷售工程機械和農業機械，公司業績經過倒退2023年盈利恢復增長，尤其境外收入以倍增，是未來盈利增長點。

中聯重科2023年首三季收入按年上升16%至355.1億元（人民幣

...