中聯重科出海 推動盈利高增 財金專欄 2024/01/18 分享： 分享： 中聯重科（01157）從事研發和銷售工程機械和農業機械，公司業績經過倒退2023年盈利恢復增長，尤其境外收入以倍增，是未來盈利增長點。 中聯重科2023年首三季收入按年上升16%至355.1億元（人民幣 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 試底 穿底 摸底談（第四版） 2024/01/17 試底 穿底 摸底談（第四版） 中字股實力談 - 潤電高增長 價值被低估 2024/01/17 潤電高增長 價值被低估 中字股實力談 - 港股失萬六 人民幣穿7.2 恒指要見150？（第四版） 2024/01/16 港股失萬六 人民幣穿7.2 恒指要見150？（第四版） 中字股實力談 - 國藥增長點 在醫械工業 2024/01/16 國藥增長點 在醫械工業 中字股實力談 - 港股營造雙底 兔年最後一跳？（第四版） 2024/01/15 港股營造雙底 兔年最後一跳？（第四版） 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 上升軌 三角形 中聯重科（01157） 一帶一路 人民幣