美普及電動車 仍多障礙未除 國際 22:44 2024/01/17 分享： 分享： 電動車很明顯獲得環球政府一定的政策傾斜，多國已定下淘汰油車的時間表，加上量產技術愈來愈成熟，造就強勁的電動車增長勢頭，燃油車被淘汰仿佛是指日可待。電動車當然潛力強勁，不過現階段仍有一些問題值得注意，若不解決，可能影響電車在美國的普及速度。 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 欄名 : 國金札記 相關文章 美國減息助拳 日圓動力倍增 今日 美國減息助拳 日圓動力倍增 美通脹穩步回落 紅海不穩添變數 今日 美通脹穩步回落 紅海不穩添變數 日圓看升1成 全賴央行收水 2024/01/16 日圓看升1成 全賴央行收水 美國大選堪憂慮 懶理特朗普勝負 2024/01/15 美國大選堪憂慮 懶理特朗普勝負 美防長秘密入院 引爆政治炸彈 2024/01/11 美防長秘密入院 引爆政治炸彈 你可能感興趣 美國減息助拳 日圓動力倍增 今日 20:16 美國減息助拳 日圓動力倍增 美通脹穩步回落 紅海不穩添變數 今日 20:18 美通脹穩步回落 紅海不穩添變數 日圓看升1成 全賴央行收水 12:36 2024/01/16 日圓看升1成 全賴央行收水 最新專欄文章 美通脹穩步回落 紅海不穩添變數 今日 美通脹穩步回落 紅海不穩添變數 美國減息助拳 日圓動力倍增 今日 美國減息助拳 日圓動力倍增 國金札記 - 美國減息助拳 日圓動力倍增 今日 美國減息助拳 日圓動力倍增 日圓看升1成 全賴央行收水 2024/01/16 日圓看升1成 全賴央行收水 國金札記 - 美通脹續放緩 紅海不穩添變數 2024/01/16 美通脹續放緩 紅海不穩添變數 汽車 氣候暖化 政治 綠色投資 Tesla 電動車 特朗普 美國