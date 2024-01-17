美普及電動車 仍多障礙未除

電動車很明顯獲得環球政府一定的政策傾斜，多國已定下淘汰油車的時間表，加上量產技術愈來愈成熟，造就強勁的電動車增長勢頭，燃油車被淘汰仿佛是指日可待。電動車當然潛力強勁，不過現階段仍有一些問題值得注意，若不解決，可能影響電車在美國的普及速度。

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