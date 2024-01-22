綠置居2023的驚喜

房委會剛通過綠置居2023計劃，一經公布後，市民反應相當大，我透過不同的社交平台收到相當多市民的查詢。今次計劃反應之大，相信關鍵在於項目的吸引性，遠勝於過去的綠置居項目。

對於綠表申請者，尤其是公屋租戶來說，購買資助出售房屋固然首要考慮售價是否可負擔，亦希望透過買入單位，改善居住環境，居住環境可以理解為居住的地點、配套設施以及單位面積、景觀等等多項因素，既可以是單一，也可以是綜合的考慮。

觀乎今次綠置居2023選址，推出位於市區長沙灣的麗玥苑，鄰近港鐵長沙灣站，區內亦有不少公營房屋屋苑，而在地盤的對面更有深水埗公園以及游泳池，配套設施可以說是相當優越的。

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而在出售單位的實用面積上，我認為是有相當的驚喜。房委會自2016年推出綠表置居先導計劃以來，計及今期計劃，推出共6期。經常為人詬病的地方，是由於綠置居是以正在興建的公屋轉租為售，與一般公屋無異，故在推售時難免有一些甲類，實用面積約180平方呎的納米單位，對於綠表公屋戶來說吸引力大打折扣，最終先後兩次出現滯銷的結果，包括2019年的綠置居青富苑及蝶翠苑，以及2022年的高宏苑及錦柏苑等。

因應今屆政府的首份《施政報告》提出，為資助出售房屋面積「封底」，一般實用面積不少於26平方米，納米單位在今期綠置居中終於絕跡。不過，申請者亦須要留意的是，雖然麗玥苑再無納米單位的出售，但在重售屋苑，包括啟鑽苑、高宏苑以及錦柏苑中，仍有約200個面積較小的單位會繼續推售的，估計有機會這批貨尾單位最終也難途滯銷的厄運。

另一個驚喜是麗玥苑單位的面積。麗玥苑提供四款戶型，包括280-313平方呎提供850伙，佔36%，317-425平方呎提供1,084伙，佔46%，452-614平方呎提供348伙，佔15%，最後是646平方呎提供77伙，佔3%。翻查房委會自2014年復售居屋，以及2016年推出綠置居先導計劃以來，單位最大實用面積是彩禾苑，屬於614平方呎的三房兩廁隔間單位。而麗玥苑將會刷新新的記錄。若然以1房或以上面積單位，即371平方呎或上計算，大約有1,509伙，佔屋苑64%，比例超過六成，亦遠勝於多期綠置居計劃大單位數目的比例。

無疑新一期綠置居受歡迎程度會較高，但對於即將安排揀樓環節的居屋2023，銷情或會造成暗湧，尤其對於綠表申請者而言，或會更多傾向選購麗玥苑單位而放棄居屋揀樓的機會。最終的揀樓結果會是如何，我們可以拭目以待。

編輯：陳煒傑

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