任澤平：内房2024十大預測

國內著名經濟學家任澤平認為，中國當前處於新舊動能轉換關鍵階段，房地產穩，則經濟穩，就業穩，金融穩。

房地產行業一度被認為是中國國民經濟的第一大支柱行業，該行業如何發展成為影響未來中國經濟的關鍵因素。根據1月17日中國國家統計局發布的數據來看，房地產市場多項數據再探新低，其中，2023年全國房地產開發投資按年下降9.6%，商品房銷售金額按年下降6.5%。

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延續早前2024中國經濟十大預測，任澤平今次也推出中國房地產經濟十大預測：

1、房地產大開發時代落幕，進入存量房主導時代，主要是20至50歲主力購房人群的人口長周期轉捩點出現，城鎮化率達到66%，套戶比超過1.09，人均住房面積超過34平（編按：約366平方呎）。

2、土地財政面臨轉型，土地財政佔地方財力一半，地方債務問題凸顯，亟待化解，推動向稅收財政和股權財政轉型。

3、房地產市場面臨調整分化，調整就是消化此前的高房價、高庫存、高槓杆，分化就是人口流入流出城市的市場將分化明顯。

4、人口往都市圈城市群遷移，東北、西北、低能級城市人口面臨持續流出壓力，未來二八開，美國、日本、韓國等在城市化後半段都出現了人口集聚的現象和規律。

5、房地產市場能否軟着陸，很大程度上影響着中國經濟增速換擋能否順利，關係幾千萬人就業、幾十個上下游產業鏈，以及佔比超過三分之一的金融信貸安全，未來2至3年很關鍵。不可大意，全球經濟史表明，房地產是周期之母，十次危機九次地產。

6、放鬆限購、限貸、限價等限制性措施是大勢所趨，這些都是此前房地產市場過熱時期出臺的收緊措施，形勢已變，房地產市場從防過熱轉向防過冷，應加快取消限制性措施，促進房地產市場軟著陸。

7、房地產行業洗牌是大勢所趨，大部分房企將消失或被併購重組，加大力度支持優質房企重組行業，優勝劣汰，這是所有行業發展到成熟階段必然要經歷的。

8、房地產銷售和投資將逐步放緩，預計在未來2至3年見底，未來住房市場的主要支撐來自城鎮化、改善型需求、城市更新、保障房需求等。

9、三大工程是2024年房地產投資的主要支撐，資金主要來自中央政府，可考慮組建住房銀行，收購開發商庫存用於保障房，開發商獲得資金後優先用於保交樓，有助於防止爛尾、土地資源浪費以及化解金融風險。

10、城市群戰略、人地掛鉤、金融穩定、租購併舉是實現房地產市場供求平衡健康發展的治本之策，改變認知，順應經濟規律。

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