工資增長強勁 美消費韌性強

還記得2023年年底，美國有零售商曾對零售市道表達憂慮，談到疫情時期的學費貸款寬免措施終結，擔心影響消費力，美國經濟依賴消費，零售業也是美國最重要僱主，零售商看法引起關注。然而，12月的零售銷售數據出爐，增長不俗，按月0.6%，勝預期的0.4%及前值0.3%，按年升5.6%。

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