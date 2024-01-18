  • 20°C
香港時間 : 2024118日 (週四) 23:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

工資增長強勁 美消費韌性強

國際 21:17 2024/01/18

分享：

分享：

還記得2023年年底，美國有零售商曾對零售市道表達憂慮，談到疫情時期的學費貸款寬免措施終結，擔心影響消費力，美國經濟依賴消費，零售業也是美國最重要僱主，零售商看法引起關注。然而，12月的零售銷售數據出爐，增長不俗，按月0.6%，勝預期的0.4%及前值0.3%，按年升5.6%。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

相關文章

美普及電動車 仍多障礙未除
今日
美普及電動車 仍多障礙未除
美國減息助拳 日圓動力倍增
今日
美國減息助拳 日圓動力倍增
美通脹穩步回落 紅海不穩添變數
2024/01/17
美通脹穩步回落 紅海不穩添變數
日圓看升1成 全賴央行收水
2024/01/16
日圓看升1成 全賴央行收水
美國大選堪憂慮 懶理特朗普勝負
2024/01/15
美國大選堪憂慮 懶理特朗普勝負

你可能感興趣

美普及電動車 仍多障礙未除
今日 20:33
美普及電動車 仍多障礙未除
美國減息助拳 日圓動力倍增
今日 07:45
美國減息助拳 日圓動力倍增
美通脹穩步回落 紅海不穩添變數
20:18 2024/01/17
美通脹穩步回落 紅海不穩添變數

最新專欄文章

美普及電動車 仍多障礙未除
今日
美普及電動車 仍多障礙未除
美國減息助拳 日圓動力倍增
今日
美國減息助拳 日圓動力倍增
國金札記 - 美普及電動車 多個障礙未除
今日
美普及電動車 多個障礙未除
美通脹穩步回落 紅海不穩添變數
2024/01/17
美通脹穩步回落 紅海不穩添變數
國金札記 - 美國減息助拳 日圓動力倍增
2024/01/17
美國減息助拳 日圓動力倍增
經濟 經濟數據表現 財政政策 美國 加息 通脹

下一篇文章

豪宅及細價盤各有捧場 新盤呈兩極化