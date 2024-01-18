工資增長強勁 美消費韌性強 國際 21:17 2024/01/18 分享： 分享： 還記得2023年年底，美國有零售商曾對零售市道表達憂慮，談到疫情時期的學費貸款寬免措施終結，擔心影響消費力，美國經濟依賴消費，零售業也是美國最重要僱主，零售商看法引起關注。然而，12月的零售銷售數據出爐，增長不俗，按月0.6%，勝預期的0.4%及前值0.3%，按年升5.6%。 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 美普及電動車 仍多障礙未除 今日 美普及電動車 仍多障礙未除 美國減息助拳 日圓動力倍增 今日 美國減息助拳 日圓動力倍增 美通脹穩步回落 紅海不穩添變數 2024/01/17 美通脹穩步回落 紅海不穩添變數 日圓看升1成 全賴央行收水 2024/01/16 日圓看升1成 全賴央行收水 美國大選堪憂慮 懶理特朗普勝負 2024/01/15 美國大選堪憂慮 懶理特朗普勝負 你可能感興趣 美普及電動車 仍多障礙未除 今日 20:33 美普及電動車 仍多障礙未除 美國減息助拳 日圓動力倍增 今日 07:45 美國減息助拳 日圓動力倍增 美通脹穩步回落 紅海不穩添變數 20:18 2024/01/17 美通脹穩步回落 紅海不穩添變數 最新專欄文章 美普及電動車 仍多障礙未除 今日 美普及電動車 仍多障礙未除 美國減息助拳 日圓動力倍增 今日 美國減息助拳 日圓動力倍增 國金札記 - 美普及電動車 多個障礙未除 今日 美普及電動車 多個障礙未除 美通脹穩步回落 紅海不穩添變數 2024/01/17 美通脹穩步回落 紅海不穩添變數 國金札記 - 美國減息助拳 日圓動力倍增 2024/01/17 美國減息助拳 日圓動力倍增 經濟 經濟數據表現 財政政策 美國 加息 通脹