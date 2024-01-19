中資電訊股 聯通最吸引

中資電訊股過去一個月受到資金追捧，雖然中國聯通（00762）表現落後對手，但其息率、PE、盈利增長等預測數據都優於對手，估值有被低估之嫌。

聯通在內地經營移動、固網等業務，在三大電訊運營商的規模最細，其

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