中資電訊股 聯通最吸引 財金專欄 2024/01/19 分享： 分享： 中資電訊股過去一個月受到資金追捧，雖然中國聯通（00762）表現落後對手，但其息率、PE、盈利增長等預測數據都優於對手，估值有被低估之嫌。 聯通在內地經營移動、固網等業務，在三大電訊運營商的規模最細，其 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股超賣 反彈可以彈幾高？（第四版） 2024/01/18 港股超賣 反彈可以彈幾高？（第四版） 中字股實力談 - 中聯重科出海 推動盈利高增 2024/01/18 中聯重科出海 推動盈利高增 中字股實力談 - 試底 穿底 摸底談（第四版） 2024/01/17 試底 穿底 摸底談（第四版） 中字股實力談 - 潤電高增長 價值被低估 2024/01/17 潤電高增長 價值被低估 中字股實力談 - 港股失萬六 人民幣穿7.2 恒指要見150？（第四版） 2024/01/16 港股失萬六 人民幣穿7.2 恒指要見150？（第四版） 每股盈利 每股派息 市盈率 5G 中國工業和信息化部 中國發改委 派息比率 中國電信（00728） 中國聯通（00762） 中國移動（00941）