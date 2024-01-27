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高盛評科網股 估值近底 雙綫撈底攻略（附科網股名單）

研究報告 14:42 2024/01/27

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【高盛/科網/互聯網/騰訊/美團/阿里】高盛分析2024年科網股前景，認為科網板塊現時低迷的估值，提供了2024年股價跑贏的邏輯，並分別提供了重申買入的股份及料有技術反彈的股份，供投資者雙綫部署。

中國互聯網行業增長在2023年表現令人失望，導致整個科網板塊的12個月遠期市盈率（PE）收縮至接近10倍，遠低於歷史平均的約24倍。高盛指出，2023年中國互聯網龍頭股票，按主要業務劃分的板塊估值也見下調，例如電商行業整體的市盈率跌至10倍以下，騰訊 （00700） 的遊戲業務市盈率下降至10倍，美團 （03690） 的本地服務業務也因對外賣增速放緩和競爭對店內利潤的擔憂而下調至10倍。

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    展望2024財年，高盛重新評估中國科網板塊的估值框架。該行注意到市場將中國科網板塊的估值降至與公司的收入增長率同步，舉例來說，10%收入增長的公司就會獲得10倍倍值。這樣的估值方式比起以往常用的本益成長比（Price/Earnings to Growth Ratio，PEG）出現折讓，因為經營效率帶動的毛利率、純利率上升不被納入考量，意味投資者尋求高質量增長，不再單單只看可利用財技粉飾的純利增長。

    高盛決定將這種「收入增長︰市盈率」比例納入該行的中國科網板塊估值框架，配合該行對各互聯網子行業的最新評價，整合出兩個偏好的股票組合︰

    點擊圖片放大

    一、收入增長預期調升帶動估值上升︰

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    撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

    欄名 : 券商有路捉

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