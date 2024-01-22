中國最大芬佬張坤：港優質股白菜價

張坤四季度在管規模654.74億元（人民幣．下同）較三季度763.54億元減少了108.8億元，據披露四季報的基金經理，仍是公募一哥。

據張坤四季度的報告，大部分持倉為港股，其餘主要為白酒股。

張坤認為，當下市場對優質股已按「價值陷阱」估價。言下之意，即優質股已是白菜價。

一，張坤管理規模降了百億

去年，張坤管理的基金規模從三季度末的763.54億元，降至四季度末的654.74億元，減少109億元。

規模的下降，主要來自基金淨值下跌，部分來自贖回。

四季度，張坤管理的基金分別虧了6%-8.17%，申購份額9.6億份，贖回17.8億份。

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二，張坤對優質股看法

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目前市場對這些優質公司的定價就類似一個「可轉債」，投資者在獲得票息回報的同時獲得了成長性期權 ... ...

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