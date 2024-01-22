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【共和黨初選】特朗普形勢大好 黑莉最後掙扎

國際 18:28 2024/01/22

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每屆美國大選眾多場初選，艾奧瓦州和新罕布什爾州的兩場，永遠斬獲多得不成比例的注意力。論人口，兩州分別只得約320萬及140萬，佔全國僅1%，但因為是最早的兩場初選，具風向標作用，事實上，過去近半個世紀，兩黨的總統候選人只要在初選拿下這兩州，必定當上該黨提名人。特朗普已在艾奧瓦勝出，要阻止他出選，新罕布什爾不容有失，曾任美國駐聯合國大使的黑莉（Nikki Haley）今仗被反特朗普人士寄予厚望。

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按照民調，黑莉在新罕布什爾州聲勢算是不俗，支持度由9月時僅約5%，增至最新約34%，雖然比起特朗普的49%仍有距離，但早前艾奧瓦州初選，黑莉支持度僅19.1%，明顯有改善。黑莉的黨內支持者更稱她絕對有能力在新州打倒特朗普。惟這是否意味黑莉愈戰愈勇，有機會逆襲？答案是不，黑莉要戰勝特朗普，需要奇迹。

新州情況與艾奧瓦不同，位於中西部的艾奧瓦，選民整體而言保守，較多福音派基督徒和鄉郊保守派，特朗普向來深受這兩個群體歡迎，黑莉的溫和路綫在此非常難打。

新州則相反，與其他東北州分一樣，長期傾向支持民主黨，州格言是「不自由，毋寧死」（Live Free or Die），整體氛圍較自由開放，教育水平高，較不宗教化，於是乎，當地選民以中間溫和派為主，40%選民無固定政黨傾向，而按該州規定，無黨派居民也可在共和黨初選投票。黑莉的專業溫和路綫......更多內容，訂戶請登入。

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撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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