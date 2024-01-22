政府擬維港兩岸覓地 設「流行文化館」

李小龍、張國榮、梅艷芳等超級巨星，粉絲遍布全球，尤其是內地和東南亞，代表着香港流行文化的光輝歲月。

據知情者透露，港府正考慮在維港兩岸，覓一個好地點，設立新的「流行文化館」，方便各方人士「潮拜」。

港府之

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