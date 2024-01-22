  • 18°C
香港時間 : 2024122日 (週一) 01:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

政府擬維港兩岸覓地 設「流行文化館」

財金專欄 2024/01/22

分享：

分享：

李小龍、張國榮、梅艷芳等超級巨星，粉絲遍布全球，尤其是內地和東南亞，代表着香港流行文化的光輝歲月。

據知情者透露，港府正考慮在維港兩岸，覓一個好地點，設立新的「流行文化館」，方便各方人士「潮拜」。

港府之

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 外滙基金輸血救港股 財金界存疑
2024/01/19
外滙基金輸血救港股 財金界存疑
有政戲 - 財爺為何越洋出招 一次拆3「加稅」炸彈
2024/01/18
財爺為何越洋出招 一次拆3「加稅」炸彈
有政戲 - 內地各出奇招搶客 「港式」招牌可突圍？
2024/01/17
內地各出奇招搶客 「港式」招牌可突圍？
有政戲 - 前廳交流會關注度降 議員度蹺「激活」
2024/01/16
前廳交流會關注度降 議員度蹺「激活」
有政戲 - 兩岸風高浪急 港台政府續冰封
2024/01/15
兩岸風高浪急 港台政府續冰封
政治 香港文化博物館 香港藝術館 博物館 李小龍 梅艷芳 張國榮 展覽 故宮文化博物館 東南亞

上一篇文章

醞釀更大規模收地

下一篇文章

儲局停止縮表時機惹關注