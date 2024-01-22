政府擬維港兩岸覓地 設「流行文化館」 財金專欄 2024/01/22 分享： 分享： 李小龍、張國榮、梅艷芳等超級巨星，粉絲遍布全球，尤其是內地和東南亞，代表着香港流行文化的光輝歲月。 據知情者透露，港府正考慮在維港兩岸，覓一個好地點，設立新的「流行文化館」，方便各方人士「潮拜」。 港府之 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 外滙基金輸血救港股 財金界存疑 2024/01/19 外滙基金輸血救港股 財金界存疑 有政戲 - 財爺為何越洋出招 一次拆3「加稅」炸彈 2024/01/18 財爺為何越洋出招 一次拆3「加稅」炸彈 有政戲 - 內地各出奇招搶客 「港式」招牌可突圍？ 2024/01/17 內地各出奇招搶客 「港式」招牌可突圍？ 有政戲 - 前廳交流會關注度降 議員度蹺「激活」 2024/01/16 前廳交流會關注度降 議員度蹺「激活」 有政戲 - 兩岸風高浪急 港台政府續冰封 2024/01/15 兩岸風高浪急 港台政府續冰封 政治 香港文化博物館 香港藝術館 博物館 李小龍 梅艷芳 張國榮 展覽 故宮文化博物館 東南亞