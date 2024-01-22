復星財富李曉翀：AI浪潮爆發 超微電腦股價大漲有因    

AI伺服器及儲存技術大廠美超微電腦（Super Micro Computer，美：SMCI）上調上季給予的盈利預測，上周五收市漲近36%。

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台積電（美：TSM）上周四也對本季發布優於預期的業績展望，也對AI發展表示樂觀。同時，台積電ADR股價飆漲近10%，超微（AMD，美：AMD）和英偉達（Nvidia，美：NVDA）也上漲創下歷史新高。

筆者相信，上述這些是間接推動該公司創新高的重要參考因素，皆因這些科技巨頭的看法及表現對大盤的活躍度迅速提升。

超微電腦在本欄，筆者此次算是第二次提及，上次觀察其急跌建議讀者吼準英偉達難得的調整機會，此次筆者的看法不止於此。

超微電腦和英偉達（Nvidia）合作提供運作AI的伺服器，上周五美股開市前，該公司發布上季（10月至12月）初估財報，營收將達36億至36.5億美元，遠超過FactSet調查分析師所估的28億美元。

另外，超微電腦在簡短的新聞稿中指出，「我們的機櫃級AI和全方面IT解決方案，在市場和終端客戶需求強勁」。相信詳細的解讀要等1月29日盤後舉行的業績會，不過短期亦足以令市場興奮。

筆者認為，超微電腦超預期並不僅反映在GPU分配方面，而是宏觀方面具備更大的探討空間。想講的就是，生成式AI帶來了新的計算語言，同時也會驅動計算平台，帶動計算硬件的結構性轉型，正所謂牽一髮動全身，行業的重拾增長或由此而來。

例如，新型的Al雲沒有歷史的包袱，它們從頭開始就是為專門的AI工作負載而構建。而傳統的雲廠商調整現有基礎設施可能需要大量資源，「調兵遣將」方面，更不言而喻，除去成本問題，管理更是一大難事，畢竟新舊交替。

因此，隨著生成式AI創業公司的成長，筆者認為，新型的AI雲計算相關公司有機會搶佔部分雲計算市場份額，原因不外乎是生成式的Al 初創公司可能會傾向於選擇提供需求和規模做得更好的Al雲。

筆者預計，超微電腦將會在生成式AI浪潮中成為結構性受益的重要玩家，而且受益於行業增長，根據研究機構Aletheia報告指出，預估AI服務器市場規模將在2024年翻倍、2025年達到1,350億美元，是2022年規模的4.5倍。

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