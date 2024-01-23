投資海外物業 最緊要識借

作為海外物業投資代理，很多客戶都會問同一個問題：「哪個國家能讓我賺錢？」事實上，每個國家都有賺錢機會，但如果投資者不做功課、不懂透過貸款槓桿資產，分分鐘由賺錢變成冒險。

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所以投資者應鎖定一至兩個感興趣的國家和市場，再進行詳細的研究和分析。了解當地的經濟狀況、政治穩定性、法律制度、房地產市場趨勢等因素對於做出明智的投資決策至關重要。與其要問投資在哪個國家最賺錢，不如更精準地問：「我打算買入物業的真正價值如何？在當地投資是否穩妥？」

銀行批出按揭 認可物業價值

對於海外市場不太熟悉的投資者來說，有時難以判斷物業的價值。筆者有一個海外物業簡單投資心法，可以讓大家作參考，就是通過申請按揭來進行評估。若銀行或貸款機構能批出按揭貸款，表示該物業的價值獲得認可。

貸款機構在做出決定之前，會評估抵押品（即物業）的價值是否足以支持貸款金額。這是由專業人士進行嚴格的審批流程，以確保他們不會做出虧本的交易。因此，如果能成功申請到按揭貸款，間接表示銀行和市場對該物業的前景持樂觀態度。

2023年中，美國太空總署NASA宣布在俄亥俄州克利夫蘭設立太空中心，吸引了大量科學家和工程師前往當地工作。這些專業人士通常會選擇只租不買，讓當地本來已供不應求的物業租務市場更加緊張。此外，其他大型航天企業進駐當地，創造了大量高薪職位，帶動當地的經濟增長，這些都是到當地投資物業的利好消息。大型企業的進駐也讓金融機構對當地的發展潛力感到樂觀。在評估物業價值和確定貸款金額時，投資者更容易獲得優惠的利率方案。

十七世紀英國科學家牛頓的名言「站在巨人的肩膀上」，這樣我們便可看得更遠。比起直接進入市場中跌跌撞撞，慢慢摸索和當試，何不借助金融機構所擁有的豐富行業知識和專業見解，這些專家都在分析大量市場趨勢、風險評估後才決定是否批出貸款的。從他們的決策中，我們能夠獲得更好的投資分析，並做出更明智的投資。

另一方面，透過貸款，投資者可以僅用較少的資金來購買物業，從而增加投資回報的潛力。所以精明的投資者，都可以利用貸款來擴大資產，亦可將知識和資訊槓桿化，利用金融機構的決策和方針來指引我們的投資策略。

撰文：Capstone 72創辦人胡寶兒

編輯：葉麗雯

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