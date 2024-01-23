多黨促樓市撤辣 民建聯或加入 財金專欄 2024/01/23 分享： 分享： 香港近期股樓皆弱，預算案下月28日出台，財爺陳茂波近日陸續會晤各政黨，現時多個政黨及議員都要求樓市全面撤辣。各方都關注尚未表態的第一大黨民建聯立場如何？據知，該黨有機會提出全面撤辣。 貼近政府思路 民建 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 政府擬維港兩岸覓地 設「流行文化館」 2024/01/22 政府擬維港兩岸覓地 設「流行文化館」 有政戲 - 外滙基金輸血救港股 財金界存疑 2024/01/19 外滙基金輸血救港股 財金界存疑 有政戲 - 財爺為何越洋出招 一次拆3「加稅」炸彈 2024/01/18 財爺為何越洋出招 一次拆3「加稅」炸彈 有政戲 - 內地各出奇招搶客 「港式」招牌可突圍？ 2024/01/17 內地各出奇招搶客 「港式」招牌可突圍？ 有政戲 - 前廳交流會關注度降 議員度蹺「激活」 2024/01/16 前廳交流會關注度降 議員度蹺「激活」 物業 陳茂波 民建聯 印花稅 新民黨 經民聯 額外印花稅 自由黨 SSD BSD