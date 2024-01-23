  • 10°C
香港時間 : 2024123日 (週二) 01:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

多黨促樓市撤辣 民建聯或加入

財金專欄 2024/01/23

分享：

分享：

香港近期股樓皆弱，預算案下月28日出台，財爺陳茂波近日陸續會晤各政黨，現時多個政黨及議員都要求樓市全面撤辣。各方都關注尚未表態的第一大黨民建聯立場如何？據知，該黨有機會提出全面撤辣。

貼近政府思路 民建

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 政府擬維港兩岸覓地 設「流行文化館」
2024/01/22
政府擬維港兩岸覓地 設「流行文化館」
有政戲 - 外滙基金輸血救港股 財金界存疑
2024/01/19
外滙基金輸血救港股 財金界存疑
有政戲 - 財爺為何越洋出招 一次拆3「加稅」炸彈
2024/01/18
財爺為何越洋出招 一次拆3「加稅」炸彈
有政戲 - 內地各出奇招搶客 「港式」招牌可突圍？
2024/01/17
內地各出奇招搶客 「港式」招牌可突圍？
有政戲 - 前廳交流會關注度降 議員度蹺「激活」
2024/01/16
前廳交流會關注度降 議員度蹺「激活」
物業 陳茂波 民建聯 印花稅 新民黨 經民聯 額外印花稅 自由黨 SSD BSD

上一篇文章

股市疲弱 樓跟着軟

下一篇文章

上證瀉勢未止 築熊市C浪底