多黨促樓市撤辣 民建聯或加入

香港近期股樓皆弱，預算案下月28日出台，財爺陳茂波近日陸續會晤各政黨，現時多個政黨及議員都要求樓市全面撤辣。各方都關注尚未表態的第一大黨民建聯立場如何？據知，該黨有機會提出全面撤辣。

貼近政府思路 民建

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