施羅德解構2024年美啟動減息兩關鍵（新增圖）

由於金融市場普遍預期美國利率即將下跌（點擊圖片放大），因此不少投資者已經「扣緊安全帶」。然而，工資水平持續居高不下，很可能導致謹慎的聯邦公開市場委員會（FOMC）在2024年底前維持觀望態度。

在2023年的這個時候，美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）收到一個視訊通話，對方自稱為烏克蘭總統弗拉基米爾·澤連斯基（Volodymyr Zelensky）。但原本這是兩個俄羅斯人的惡作劇，他們隨後發布一段影片，而影片中，鮑威爾表示聯儲局沒有「無痛紓緩通脹的方法」。雖然聯儲局對影片的真實性成疑，但大多數經濟學家認同，只有經濟衰退或增長低迷才能穩定物價。

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然而，隨後12個月的發展情況，讓這些經濟學家感到羞愧。盡管利率收緊，美國經濟表現出強勁韌性，國內生產總值（GDP）預估增長為2.5%，非農就業人口平均每月為22.5萬人。然而，同期的核心消費者物價指數（CPI）由5.7%下降至3.9%，剔除佔指數40%的住房類別後，通脹率錄得更大跌幅。根據這個狹義的核心消費者物價指數計算，目前的物價僅較一年前高出2.2%。

核心消費者物價指數成減息關鍵

考慮到租金下跌最終產生的影響，住房通脹似乎正在回落。盡管受到近期紅海航運中斷的影響，核心商品價格依然保持穩定甚至下跌。然而，仍不確定的是超級核心消費者物價指數（即剔除住房的核心服務業通脹）會否放緩，由於該指標最真實反映國內物價壓力，因此指數走勢將會影響聯儲局2024年的減息決策。

2024年超級核心通脹走勢，很大程度上將取決於勞動市場情況，因為對大多數服務提供者而言，人力成本是最大的成本開友。令人鼓舞的是在疫情後......

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資料來源：施羅德投資觀點（2024年1月）

編輯：蕭悅潾

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延伸閱讀：【2024前瞻】施羅德投資2024年十大預測（新增圖表）

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