芝商所：2024固定收益四大關鍵因素

經歷了一個動盪的年份後，在美國聯儲局促就業和穩價格的雙重使命之間複雜的相互作用下，固定收益領域的不確定性依然很高。2024年需要關注的幾個關鍵因素包括：

（1）隨着通貨膨脹趨於緩和，市場預計2024年美國聯邦公開市場委員會（FOMC）的貨幣政策將更為寬鬆。 （2）美國債務的增發和持續的量化緊縮正在對美國財政狀況產生影響。 ； （3）最新的美國經濟指標已從綠色轉變為黃色，甚至紅色。 ； （4）如果美國經濟增長放緩，將對美聯儲的策略和美國債務水準產生深遠影響。 ；

所有這些因素都預示着2024年利率可能持續大幅波動，其他資產類別也可能受到連帶影響，就像我們在2023年所見到的那樣。

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目前，FOMC的目標利率維持在5.25厘至5.5厘，美聯儲在2023年12月的會議上表明，2024年很可能會減息。美聯儲暗示2024年或將減息3次，芝商所FedWatch工具顯示，2024年12月的預期市場利率中位數調整為3.75厘至4厘。調整後的目標利率區間比秋季直至11月份期間下降了0.5厘。

市場預期FOMC將轉向更為激進的減息周期，其潛在的影響範圍也逐步擴大，這意味着部分市場預計2024年底的利率可能會更低。

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長期國債收益率也在迅速變動

與此同時，長期國債收益率也在走低，10年期BrokerTec基準收益率從10月19日的5厘下降至12月6日的4.1厘。這使得收益率重新回落至2022年12月的高位以下。

一些市場參與者對此感到不安，他們預計債務發行量將大幅增長，這意味着收益率中必須包含更高的風險溢價，尤其是在日本和中國等美國國債的重要持有者正在減持的情況下。據國會預算辦公室報告顯示，過去十年中債務伺GDP的比例翻了一番；而在未來20年內，這一比例預計將再次翻倍。

量化緊縮的影響剛剛開始顯現

市場所稱的「美聯儲量化緊縮」似乎強化了長期收益率走高的預期。 ；從2020年至2022年中的量化寬鬆期間，美聯儲公開市場交易台購買了大量的國債和抵押支援債券（MBS），並在其系統公開市場帳戶（SOMA）中持有證券，從而大量減少了久期發行量。 ；

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