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格羅斯：TIPS跌至1.8厘水平 顯實際利率已太高

財金猛人追蹤 12:26 2024/01/23

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有「債王」之稱、全球最大的債券基金PIMCO的共同創辦人之一的比爾·格羅斯（Bill H. Gross），雖然在2019年從資產管理行業退休，但他具40多年投資經驗（點擊圖片放大），尤其是定息收益資產方面，因此他的最新看法，在美國利率前景未明下，仍有一定的參考價值。

點擊圖片放大

———————————————

1月23日：

格羅斯表示：

「美國聯儲局現在應該停止縮表，並在未來幾個月開始減息，以免美國經濟陷入衰退。」

格羅斯續指出，如果由他領導聯儲局，他會停止量化緊縮，並指在這個時間繼續量化緊縮，不是正確的理念和政策。他又表示，聯儲局應該在未來6至12個月內減息，因為被視為衡量真實借貸成本指標的10年期通脹掛鈎債券（Treasury Inflation-Protected Securities，簡稱「TIPS」）孳息率由2023年10月急升至2.6厘的15年高位後，下滑至目前的1.8厘水平，實際利率已太高。

點擊圖片放大
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格羅斯補充......

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編輯：蕭悅潾

「債王」格羅斯在2023年對投資市場看法，詳見：【下一頁

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...

撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 債王追蹤

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