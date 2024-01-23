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中金：港股反彈需兩面政策給力

研究報告 16:12 2024/01/23

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港股近期續軟，恒指一度跌穿15000點水平，到周二，在市場消息指內地考慮設立規模約2萬億元人民幣的股市平准基金，消息才刺激大市見顯著各反彈，恒指重上15000關。中金指出，以2023年的經驗，港股反彈若要持續仍需要「對症」政策作為基礎 。

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中金指出，中資股市場上周再度出現大規模拋售，導致市場距2022年10月低點僅一步之遙。市場弱勢始自周一MLF（中期借貸便利）利率意外維持不變，進一步打壓了市場對於更多政策出台支援的預期，而這又是提振信心和情緒的關鍵所在。這一背景下，4季度經濟資料低於預期、一些資金無需的拋售，疊加其他因素擔憂，可能共同導致市場拋售。

對於港股的走向，中金指出，港股部分技術指標已經接近歷次底部極端水平。
該行重申21世紀以來港股市場5輪典型的下行週期特別是底部區域，從宏觀與盈利、估值與風險溢價、資金面以及投資者情緒等幾個維度下的多項細分指標進行對比。

我們表示，當前部分細分指標已經達到甚至超越此前幾輪的市場低點：

1. 估值，恒生指數7.4倍動態PE僅次於2008年金融危機以及2022年10月底的市場底部；
2. 風險溢價，升至9.9%，與2022年10月底部相當；
3. 市場超賣，17.2%的賣空成交佔比已僅次於22年10月底，RSI以及成交換手也都接近此前幾輪市場底部等......更多內容，訂戶請登入。

 

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撰文 : 錢家鋒

欄名 : 券商有路捉

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