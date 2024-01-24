千居Spacious：租務回穩 高按揭利率拖慢用家入市步伐

千居（Spacious）與皇家特許測量師學會（RICS）每月對香港住宅市場進行趨勢調查，訪問本地專業地產代理及發展商，問題圍繞港九新界住宅樓價及供求情況。以下是2023年12月調查結果：

1. 價格及成交下挫

圖表1顯示，預測未來3個月的樓價及成交量，12月淨值分別為-63%及-44%，雖然較11月回升，但是仍深入負數區域。受到近月銷售疲弱影響，長遠預測亦趨向悲觀，圖表2顯示，未來12個月的價量預測跌約4%。

▼ 點擊圖片放大

若按地區細分，九龍區預測表現較差。港島區樓價短期預測淨值為-54%，中長期為-21%；九龍區短期及中長期的預測淨值，分別為-80%及-52%，新界區短期及中長期的預測淨值，分別為-57%及-39%。

2. 減辣未帶動購買需求

圖表3及圖表4反映新買家需求下滑，買樓查詢（圖表3）本月淨值錄得-41%，與此同時，內地買家查詢（圖表4）淨值由-29%跌至-38%，縱使樓市已減辣，來自內地買家需求仍跌，而自住用家及投資者，則受到高按揭利率的影響，拖慢了入市步伐......

▼ 點擊圖片放大

（請點擊圖片放大）

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

延伸閱讀：施羅德解構2024年美啟動減息兩關鍵（新增圖）

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...