信行10厘息 嚴重被低估

中信銀行（00998）2023年盈利增8%至670億元（人民幣．下同），盈利自2007年上市以來連續17年增長，內銀股盈利排名第八，預測PE僅2.6倍，預測息率逾10厘，被市場低估。

信行業績快報表示，

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