信行10厘息 嚴重被低估 財金專欄 2024/01/24 分享： 分享： 中信銀行（00998）2023年盈利增8%至670億元（人民幣．下同），盈利自2007年上市以來連續17年增長，內銀股盈利排名第八，預測PE僅2.6倍，預測息率逾10厘，被市場低估。 信行業績快報表示， ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 見底？（第四版） 2024/01/23 見底？（第四版） 中字股實力談 - 招行8厘息 價值再重現 2024/01/23 招行8厘息 價值再重現 中字股實力談 - 港股失萬五 是深不見底還是疫情底？（第四版） 2024/01/22 港股失萬五 是深不見底還是疫情底？（第四版） 中字股實力談 - 港股技術超賣 下周有望反彈 2024/01/20 港股技術超賣 下周有望反彈 中字股實力談 - 港股單邊跌市結束未？（第四版） 2024/01/19 港股單邊跌市結束未？（第四版） 市帳率 市盈率 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 中國人民銀行 LPR 降準 中信銀行（00998） 人民幣