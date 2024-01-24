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日股長期升勢 有盈利支撑

國際 13:46 2024/01/24

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新的一年，日股聲勢仍然相當好，日經平均指數今年以來累升9.7%，指數日前升穿3.6萬點，引來相當多關注。日股向好，短綫催化劑是美國聯儲局減息，減息預期下，歐美主要股市近期均表現強勢。然而，打鐵還需自身硬，市場情緒因素之外，日股基本面亦不俗。

...

欄名 : 國金札記

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