日股長期升勢 有盈利支撑 國際 13:46 2024/01/24 分享： 分享： 新的一年，日股聲勢仍然相當好，日經平均指數今年以來累升9.7%，指數日前升穿3.6萬點，引來相當多關注。日股向好，短綫催化劑是美國聯儲局減息，減息預期下，歐美主要股市近期均表現強勢。然而，打鐵還需自身硬，市場情緒因素之外，日股基本面亦不俗。 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 欄名 : 國金札記 相關文章 印股受捧 也有暗湧 2023/12/09 印股受捧 也有暗湧 美普及電動車 仍多障礙未除 2024/01/19 美普及電動車 仍多障礙未除 日圓看升1成 全賴央行收水 2024/01/16 日圓看升1成 全賴央行收水 美國減息助拳 日圓動力倍增 2024/01/18 美國減息助拳 日圓動力倍增 工資增長強勁 美消費韌性強 2024/01/22 工資增長強勁 美消費韌性強 你可能感興趣 印股受捧 也有暗湧 12:22 2023/12/09 印股受捧 也有暗湧 美普及電動車 仍多障礙未除 09:37 2024/01/19 美普及電動車 仍多障礙未除 日圓看升1成 全賴央行收水 12:36 2024/01/16 日圓看升1成 全賴央行收水 最新專欄文章 【共和黨初選】德桑蒂斯突退出 黑莉選情雪上霜 今日 【共和黨初選】德桑蒂斯突退出 黑莉選情雪上霜 國金札記 - 日股長期升勢 靠盈利增長支撑 今日 日股長期升勢 靠盈利增長支撑 國金札記 - 德桑蒂斯突退出 黑莉選情雪上霜 2024/01/23 德桑蒂斯突退出 黑莉選情雪上霜 【共和黨初選】特朗普形勢大好 黑莉最後掙扎 2024/01/22 【共和黨初選】特朗普形勢大好 黑莉最後掙扎 工資增長強勁 美消費韌性強 2024/01/22 工資增長強勁 美消費韌性強 經濟數據表現 經濟 日圓 日經平均指數 美股 日本 通脹 美國 印度 東京