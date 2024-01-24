  • 7°C
香港時間 : 2024124日 (週三) 01:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

聯國人權會議 23條立法「前哨戰」？

財金專欄 2024/01/24

分享：

分享：

基本法23條立法如箭在弦，據知，港府打算速戰速決，很快提交立法會審議。新制度下，立法會阻力有限，惟商界擔憂、西方攻擊，卻不能輕視，昨日在瑞士日內瓦舉行的聯合國人權理事會會議，可視為「前哨戰」。

已有港區

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 多黨促樓市撤辣 民建聯或加入
2024/01/23
多黨促樓市撤辣 民建聯或加入
有政戲 - 政府擬維港兩岸覓地 設「流行文化館」
2024/01/22
政府擬維港兩岸覓地 設「流行文化館」
有政戲 - 外滙基金輸血救港股 財金界存疑
2024/01/19
外滙基金輸血救港股 財金界存疑
有政戲 - 財爺為何越洋出招 一次拆3「加稅」炸彈
2024/01/18
財爺為何越洋出招 一次拆3「加稅」炸彈
有政戲 - 內地各出奇招搶客 「港式」招牌可突圍？
2024/01/17
內地各出奇招搶客 「港式」招牌可突圍？
政治 香港 基本法 中國 立法會 李家超 港區國安法 農曆新年 制裁 國安法

上一篇文章

消化餘貨要26個月？

下一篇文章

信銀國際：2024年減息有利股債