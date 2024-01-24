聯國人權會議 23條立法「前哨戰」？

基本法23條立法如箭在弦，據知，港府打算速戰速決，很快提交立法會審議。新制度下，立法會阻力有限，惟商界擔憂、西方攻擊，卻不能輕視，昨日在瑞士日內瓦舉行的聯合國人權理事會會議，可視為「前哨戰」。

已有港區

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