聯國人權會議 23條立法「前哨戰」？ 財金專欄 2024/01/24 分享： 分享： 基本法23條立法如箭在弦，據知，港府打算速戰速決，很快提交立法會審議。新制度下，立法會阻力有限，惟商界擔憂、西方攻擊，卻不能輕視，昨日在瑞士日內瓦舉行的聯合國人權理事會會議，可視為「前哨戰」。 已有港區 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 多黨促樓市撤辣 民建聯或加入 2024/01/23 多黨促樓市撤辣 民建聯或加入 有政戲 - 政府擬維港兩岸覓地 設「流行文化館」 2024/01/22 政府擬維港兩岸覓地 設「流行文化館」 有政戲 - 外滙基金輸血救港股 財金界存疑 2024/01/19 外滙基金輸血救港股 財金界存疑 有政戲 - 財爺為何越洋出招 一次拆3「加稅」炸彈 2024/01/18 財爺為何越洋出招 一次拆3「加稅」炸彈 有政戲 - 內地各出奇招搶客 「港式」招牌可突圍？ 2024/01/17 內地各出奇招搶客 「港式」招牌可突圍？ 政治 香港 基本法 中國 立法會 李家超 港區國安法 農曆新年 制裁 國安法