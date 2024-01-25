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港寫字樓裝修成本升勢趨緩

地產 01:04 2024/01/25

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【仲量聯行/裝修/寫字樓/成本】

據仲量聯行發布的《2023/2024亞太區裝修成本指引》顯示，香港寫字樓平均設計及建築成本在2023年按年升2.3%至每平方呎133美元（折合每平方呎約1,040港元）（點擊圖片放大），升幅較2022年的增8.3%放緩。在寫字樓租賃市場仍處調整周期，影響相關裝修需求，而工程公司為投得項目而需要降低邊際利潤，加上勞工成本上漲壓力紓緩，料港寫字樓2024年裝修成本按年增幅仍處低單位數。

點擊圖片放大

另外，亞太區寫字樓的平均設計及建築成本持續上升，主要是反映持續增加的通脹壓力、商品價格上升及上漲的建築成本。亞太區寫字樓的平均設計及建築成本，按年升0.5%至每平方呎107.86美元。

至於香港寫字樓的平均設計及建築成本，在亞太區位列第9位。由於市場競爭仍然較為激烈，工程公司為投得項目而需要降低邊際利潤，導致2023年建築價格大致保持平穩

仲量聯行香港項目發展服務部主管黃天賜（點擊圖片放大）表示：

「去年內地與香港恢復跨境運輸，紓緩勞工成本上漲的壓力。由於寫字樓租金已較高峰期顯著回落，加上設計及建築成本相對較平穩，市況有利租客，不少跨國企業正嘗試把握機會，遷往有綠色認證的優質寫字樓，以及優化寫字樓設計，為員工打造理想的工作空間。此外，國際頂級奢侈品品牌也因應在港的銷售業務回升，而增加對空間設計和裝修的需求。」

（請點擊圖片放大）

點擊圖片放大

（請點擊圖片放大）

料2024年裝修成本升幅將少於3%

展望未來，黃天賜指出......

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【仲量聯行/裝修/寫字樓/成本】

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