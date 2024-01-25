施羅德：2024年買金 減息再加2原因（新增圖）

【黃金/金價/央行/利率/縮表】

在利率上升和政府債券的實際利率轉為正數時，黃金價格通常會下跌，但在過去18個月，情況並非如此。

金價接近歷史高位

目前，金價徘徊於每盎斯2,000美元水平，接近歷史高位。不尋常的是盡管美國實際利率在2022年和2023年大幅上升（點擊圖片放大），但金價仍處於這個水平。

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回顧在2008年之前，黃金與實際利率的關聯性較低，並更符合其大宗商品特徵（包括珠寶及新興市場貨幣需求）。真正的轉捩點是在2008年環球金融危機後，當時環球政府推出大規模的量化寬鬆（QE）政策，即透過發行鈔票購買更多政府債券，藉以壓低利率。

貨幣長期貶值憂慮 喚起黃金貨幣特徵

從投資者角度來看，這種變化觸發金融市場對貨幣長期貶值的擔憂，黃金亦因其貨幣特徵而被大幅買入。因此，在過去15年，黃金與債券實際回報率的關係變得更為緊密，而從投資角度來看，原先兩者關係相輔相成，但關係破裂。

另一方面，從歷史數據可見，美國聯儲局的政策與西方對黃金作為一種貨幣資產的投資需求仍關係密切。

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這次與2013年一樣，聯儲局當年正試圖實現貨幣政策正常化，並開始削減資產負債表（編按：2014年1月起開始縮減QE規模），即量化緊縮，而且還大幅加息，導致持有黃金的機會成本上升。

目前情況如何？西方國家交易所買賣基金（ETF）持有的實物黃金數量大幅下跌，由高位下跌逾2,500萬安士。

其他強勁需求抵西方國家沽壓

最近幾個季度，我們發現......

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資料來源：施羅德投資觀點（2024年1月）

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