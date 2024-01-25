比特幣ETF 波動市的另類投資？

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現貨比特幣 （Bitcoin） ETF獲美國證券交易委員會（SEC）批准上市，比特幣2023年表現亮麗，2024年能成為波動市下的另類投資優選嗎？

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比特幣價格2023年全年錄得156%升幅，隨着現貨比特幣ETF於2024年1月10日獲批上市，比特幣價一度升穿47,000美元，帶動加密貨幣相關概念股份股價隨之上漲，這是否意味相關產品的流通性及多樣化進一步提升，可作為另類投資、對冲風險的投資選擇？

作為另類投資對冲風險？

「另類投資」（Alternative Investment）泛指股票、債券與現金等傳統資產以外的投資機會，其價格變化與大市表現相關性較低，比如對冲基金、私募股權和信貸，以及大眾商品等。

我們一直提出多元投資組合的重要性，它相對於單一資產投資風險較低。根據摩根資管的分析，在60/40傳統股債投資組合基礎上配置25%另類資產，包括私募股權、信貸和私募房地產等，可有效協助投資者提高長期回報率，同時降低投資組合的整體風險。

不過，比特幣及加密幣貨幣的歷史較短，根據目前的學術和市場分析，過去幾年其價格與市場流動性和美息走勢相關性較大，作為對冲市場風險的作用還待時間證明。不過這無阻一些投資者的熱情，11隻比特幣現貨ETF在美國上市的首日，總交易達到46億美元。

憧憬成真 比特幣價格何從

市場一直憧憬現貨ETF上市會成為比特幣價格上升的催化劑。消息發布後比特幣價一度衝上47,000美元，不過期後又返回40,000美元水平浮沉山。現貨ETF的上市，是否真的如會如市場所預期，會把加密貨幣推上主流資產的分水嶺，而帶動比特幣長遠價格走勢？

我們並沒有水晶球可以預知未來，不過借鑑歷史，以同樣被譽為另類投資選擇的黃金為例，兩者的定價均由市場決定，只要有更多資金認可其價值，需求超過供應，價錢自然可持續上漲。自首隻黃金ETF在20年前推出以來，黃金往後17年的年化回報率為8.6%，而股票在同一時期的回報率為10.4%；在過去的50年中，黃金的年化回報率為7.7%，而股票的回報率為11%。黃金ETF的誕生，為投資者提供了一個更便捷的投資渠道，但實際上對其價格走勢的影響並不特別明顯。黃金的價格更多受其他，如戰爭、通脹等因素所直接影響。

比特幣現貨ETF的利與弊

事實上，對於Bitcoin現貨ETF市場還是存有不同的聲音。在作出任何投資決定前，投資者應該多方面考慮產品的風險和優缺點，以及個人的風險承擔能力︰

優點

（1） 交易便利性

透過Bitcoin ETF，投資者可以直接在現有的券商帳戶中進行交易，無需在加密貨幣交易所開設帳戶或擁有加密貨幣錢包而擔心帳戶或加密交易所的安全性。

（2） 增加投資組合多元性

加密貨幣是一種新型投資標的，讓投資者可以在傳統資產，如股票和債券以外，有多一種資產類別選擇，增加投資組合的多元性。

缺點

（1） 無實際Bitcoin所有權

購買Bitcoin ETF並不代表投資者實際擁有Bitcoin，因此無法用作實際貨幣交易。

（2）波動性大

無論是透過ETF或直接在交易所投資，Bitcoin始終是一種高度波動性的資產，投資者在購買前應評估自己的風險承受能力。

（3） 合理性疑慮

美國證交會強調，審批現貨Bitcoin ETF上市並不代表對加密貨幣交易持認可態度，提醒投資者保持謹慎。與此同時，美國第二大ETF發行商Vanguard亦表示不允許其用戶購買新的Bitcoin現貨ETF，可見市場對其投資合理性仍然存疑。

正如有人喜歡挑選高風險極限運動，如攀山、跳傘、衝浪等挑戰自己和尋找快感。不過在開始之前都應該做好防護措施，投資和理財規劃的道理也一樣。在選擇高風險投資前，應該先確保您已經衡量過自己的風險承受能力，而且已經有足夠的資金應對人生重要的投資目標，如每月必須的生活費支出、子女教育、退休部署等。對於擁有較少資本及經驗的朋友，還是建議可以考慮多花時間衡量相關利弊後再決定，或者尋找的理財顧問協助。

撰文：Endowus智安投董事總經理兼香港負責人袁淇欣

編輯：葉麗雯

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