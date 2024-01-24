人口增長太澎湃 加國對留學生落閘 國際 21:30 2024/01/24 分享： 分享： 加拿大是香港學生留學的熱門地區，當地為國際學生簽證設上限的措施，受到關注。加拿大高等院校一向廣納天下英才，除了教書育人，高教產業本身亦有利可圖，尤其國際生學費高昂，對經濟有幫助，惟加拿大人口近年擴張得實在太快，造成一些社會問題。 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 日股長期升勢 有盈利支撑 今日 日股長期升勢 有盈利支撑 【共和黨初選】德桑蒂斯突退出 黑莉選情雪上霜 今日 【共和黨初選】德桑蒂斯突退出 黑莉選情雪上霜 【共和黨初選】特朗普形勢大好 黑莉最後掙扎 2024/01/22 【共和黨初選】特朗普形勢大好 黑莉最後掙扎 工資增長強勁 美消費韌性強 2024/01/22 工資增長強勁 美消費韌性強 美普及電動車 仍多障礙未除 2024/01/19 美普及電動車 仍多障礙未除 你可能感興趣 日股長期升勢 有盈利支撑 今日 20:05 日股長期升勢 有盈利支撑 【共和黨初選】德桑蒂斯突退出 黑莉選情雪上霜 今日 07:32 【共和黨初選】德桑蒂斯突退出 黑莉選情雪上霜 【共和黨初選】特朗普形勢大好 黑莉最後掙扎 18:28 2024/01/22 【共和黨初選】特朗普形勢大好 黑莉最後掙扎 最新專欄文章 日股長期升勢 有盈利支撑 今日 日股長期升勢 有盈利支撑 【共和黨初選】德桑蒂斯突退出 黑莉選情雪上霜 今日 【共和黨初選】德桑蒂斯突退出 黑莉選情雪上霜 國金札記 - 日股長期升勢 靠盈利增長支撑 今日 日股長期升勢 靠盈利增長支撑 國金札記 - 德桑蒂斯突退出 黑莉選情雪上霜 2024/01/23 德桑蒂斯突退出 黑莉選情雪上霜 【共和黨初選】特朗普形勢大好 黑莉最後掙扎 2024/01/22 【共和黨初選】特朗普形勢大好 黑莉最後掙扎 網絡熱話 人口 移民 海外升學 升學就業 海外物業 經濟 杜魯多 加拿大