人口增長太澎湃 加國對留學生落閘

加拿大是香港學生留學的熱門地區，當地為國際學生簽證設上限的措施，受到關注。加拿大高等院校一向廣納天下英才，除了教書育人，高教產業本身亦有利可圖，尤其國際生學費高昂，對經濟有幫助，惟加拿大人口近年擴張得實在太快，造成一些社會問題。

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